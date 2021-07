Atlético Tucumán, que había comenzado mal el torneo de la Liga Profesional de Fútbol, se repuso esta noche al vencer como local a Huracán, 1 a 0, en partido de la segunda fecha.

El gol del Decano, que en el debut había caído 2-4 en su visita a Lanús, fue de Ramiro Carrera a los 20m del primer tiempo.

Huracán, al revés, sufrió su primera derrota luego de ganar en la jornada inicial ante Defensa y Justicia, 2 a 1. El partido de esta noche, por lo tanto, los dejó a ambos igualados en tres puntos.

Ahora el historial entre ambos se equilibró con cuatro triunfos para cada lado más cinco empates al cabo de 13 enfrentamientos.

El partido era parejo y no había pasado demasiado cuando el local sacó ventaja, a los 20 minutos: Carrera saltó más alto que su marca y cabeceó con precisión un centro desde la izquierda.

El equipo de Omar de Felippe justificó la ventaja con lo que hizo después, inclusive generando dos ocasiones claras para aumentar la diferencia, la primera con un nuevo cabezazo de Carrera que se fue por arriba del travesaño y la restante un mano a mano de Ruiz Rodríguez que remató desviado ante Marcos Díaz.

Huracán, mucho tiempo después de que Candia obligara a una acertada intervención de Lucchetti con un tiro libre, respondió con un cabezazo de Yacob antes del descanso.

El "Globo" se adelantó en busca del empate y los primeros minutos del complemento se hicieron entretenidos: lo tuvo Lozano a los 7m, entrando al área por derecha, pero su tiro dio en la parte externa de la red; y lo tuvo también Rius, en una posición similar, que remató cruzado y desviado ante Díaz.

Después no pasaron de las insinuaciones en el marco de un choque apenas discreto. Huracán intensificó sus intenciones de igualdad sobre todo los últimos minutos, cuando el Decano se quedó con diez jugadores por la expulsión de Laméndola (en ocho minutos en cancha sumó dos amonestaciones). Pero el equipo local aguantó sin grandes dramas y se quedó con los tres puntos.

En la próxima fecha, la tercera, Atlético Tucumán visitará a Godoy Cruz (miércoles desde las 14.15) y Huracán recibirá en el Ducó al campeón vigente, Colón de Santa Fe, el martes a las 16.30.

- Síntesis -

Atlético Tucumán: Cristian Lucchetti; Marcelo Ortiz, Santiago Vergini, Yonathan Cabral y Gabriel Risso Patrón; Renzo Tesuri, Lucas Naranjo, Cristian Erbes y Ramiro Carrera; Leonardo Heredia y Ramiro Ruiz Rodríguez. DT: Omar De Felippe.

Huracán: Marcos Díaz; Raúl Lozano, Jonathan Galván, Lucas Merolla y Leandro Grimi; Santiago Hezze, Claudio Yacob y Fabián Henríquez; Jonás Acevedo, Enrique Triverio y Jhonatan Candia. DT: Frank Darío Kudelka.

Gol en el primer tiempo: 20m Ramiro Carrera (AT).

Cambios: en el segundo tiempo, antes de comenzar, Lucas Vera por Henríquez (H); 2m Ciro Rius por Tesuri (AT); 19m Nicolás Silva por Acevedo (H) y Franco Cristaldo por Hezze (H); 31m Nicolás Laméndola por Ruiz Rodríguez (AT); 43m Sebastián Rincón por Lozano (H); 48m Franco Mussis por Naranjo (AT) y Agustín Lagos por Carrera (AT).

Amonestados: Carrera, Tesuri, Laméndola (AT); Hezze, Galván, Merolla (H).

Incidencia: en el segundo tiempo, 39m expulsado Laméndola (AT).

Arbitro: Diego Abal.

Cancha: Atlético Tucumán. (Télam)