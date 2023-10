Atlético Tucumán prolongó esta noche su racha como local tras igualar 0 a 0 frente a Central Córdoba, que se fue conforme con el punto obtenido en su pelea por esquivar el descenso, en un partido correspondiente a la séptima fecha de la Copa de la Liga Profesional. Con este resultado, el "Decano" acumula 10 puntos en la Zona A, noveno en la tabla y suma un punto clave para asomarse en la tabla de clasificación por las copas

Por su parte, Central Córdoba quedó con 10 puntos en la Zona B, en la cuarta posición y suma para despegar de la zona baja

En la octava fecha, Atlético Tucumán visitará a Vélez el lunes 9 desde las 20:30 y Central Córdoba recibirá a Tigre el sábado 7 desde las 21:30. En el primero tiempo, el elenco santiagueño comenzó más ordenado y presionando en el área rival, y a los 4 minutos, Luis Miguel "Pulga" Rodríguez avisó tras un remate desde fuera del área que fue fácilmente controlado por Tomás Marchiori

Pero el equipo comandado por la dupla Favio Orsi y Sergio Gómez tuvo una rápida respuesta mediante un contraataque que terminó con un tiro de Joaquín Pereyra que tras un rebote pasó cerca del travesaño. El "Ferroviario" pudo manejar el juego, y aprovechó los descuidos en la defensa de Atlético Tucumán, pero no pudo quebrar el cero, antes de irse al descanso

Ya en el complemento, la historia cambió porque el local sorprendió antes del minuto con Mateo Coronel, quien tuvo una gran chance, pero el arquero Matías Mansilla logró taparle el arco

A los 5 minutos, Matías Orihuela quedó solo y remató en la entrada del área grande pero nuevamente el guardameta del conjunto santiagueño controló sin problemas

El partido se estancó y ninguno de los dos equipos no tuvieron claridad en los últimos metros

A los 40 minutos, el recién ingresado Lucas Gamba tuvo una de las más claras del partido con un gran cabezazo que terminó afuera por muy poco. Luego, en el minuto final, el arquero local le tapó un mano a mano a Leguizamón y finalizó 0-0

Esta es la síntesis: Copa de la Liga Profesional 2023. Fecha 7 – Zona Mixta. Atlético Tucumán 0 - Central Córdoba 0. Estadio: Monumental José Fierro. Árbitro: Nazareno Arasa. Atlético Tucumán: Tomás Marchiori; Hernán de la Fuente, Bruno Bianchi, Nicolás Romero, Matías Orihuela; Renzo Tesuri, Guillermo Acosta, Ramiro Carrera, Joaquín Pereyra; Mateo Coronel, Ignacio Maestro Puch. DT: Favio Orsi y Sergio Gómez

Central Córdoba: Matías Mansilla; José Gómez, Gonzalo Goñi, Sebastiá Valdez, Gustavo Canto, Juan Meli; Mauro Pittón, Leandro Maciel, Brian Farioli; Luis Miguel Rodríguez, Cristhian Ocampos

DT: Omar De Felippe Cambios en el segundo tiempo: al inicio, Ruíz Rodríguez por Maestro Puch y Giani por Tesuri (AT), 23m Gamba por Ocampos y Leguizamon por L.M.Rodríguez (CC), 37m Kalinski por Maciel (CC) y Alvez por Meli (CC), 38m Carrasco por Carrera (AT) y Kociubinski por Acosta (AT), 45m A.Rodriguez por Coronel (AT).