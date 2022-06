Atlético Tucumán luchó en la segunda mitad y rescató una igualdad 1-1 ante un Colón de Santa Fe mezquino, en un partido correspondiente a la fecha inaugural del campeonato de la Liga Profesional de fútbol (LPF)

En el estadio Monumental José Fierro de la capital tucumana, el conjunto ‘sabalero’ se puso en ventaja a los 33 minutos del primer tiempo, a través de un penal convertido por Facundo Farías, en el que fue necesario la intervención del Video Assistant Referee (VAR).

Atlético Tucumán, que lleva cinco cotejos sin perder bajo la conducción del DT Lucas Pusineri, estableció la paridad en la segunda etapa (37m.), por intermedio de un cabezazo de Cristian Menéndez.

El equipo local se quedó con diez hombres como consecuencia de la tarjeta roja que le mostraron al zaguero Marcelo Ortiz (St. 39m.)

MIRÁ TAMBIÉN Aleix Espargaró consiguió su segunda pole position del año en Montmeló

En el día que festejará el primer aniversario de la obtención de la Copa de la Liga Profesional (LPF) edición 2021 (el recordado triunfo 3-0 sobre Racing Club que le permitió ser campeón por primera vez en su historia), Colón asumió una postura decidida en la primera mitad, con Aliendro como motor y el pibe Farías buscando asociarse para exhibir profundidad.

Así, antes de la apertura del tanteador, el elenco del DT Julio Falcioni ya había coleccionado algunos méritos (no muchos pero más que su adversario) para ponerse arriba en la pizarra.

Sobre los 29 minutos, el uruguayo Andrew Teuten fue víctima en el área de una falta a destiempo de Ramiro Carrera. El árbitro Nicolás Lamolina no la observó en una primera instancia, pero el VAR corrigió la deficiencia y se sancionó el penal pertinente. La ejecución de Farías representó el 1-0 que le otorgó algo de justicia al marcador.

Apenas comenzado el segundo período, Colón continuó insistiendo con la intención de aumentar las cifras y cerrar el desarrollo. Un remate de Farías en el travesaño impidió la concreción del segundo.

MIRÁ TAMBIÉN La quinta edición de Un Día en las Carreras vuelve mañana al hipódromo de Palermo

Pero, a medida que fueron pasando los minutos, el equipo santafesino se sintió cada vez más cómodo con la postura de refugiarse en su campo, cediéndole balón al ‘Decano’.

Los tucumanos, con más espíritu combativo y tesón que juego, empezaron a jugar en campo rival.

Sobre los 27m., un cabezazo de Lotti fue manoteado con esfuerzo por el arquero Burián y la pelota se estrelló en el parante. Atlético andaba cada vez más cerca.

Entonces, a los 37m. y después de una jugada de pelota detenida, la cabeza de Menéndez apareció para colocar el 1-1, que devino en el resultado más lógico.

Atlético Tucumán jugará la semana entrante ante River Plate (sábado 11) en el Monumental de Núñez, mientras que Colón asumirá el clásico de la ciudad con Unión (domingo 12).

-Síntesis-

Atlético Tucumán: Tomás Marchiori; Ciro Rius, Bruno Bianchi, Marcelo Ortiz y Gabriel Risso Patrón; Ramiro Carrera, Guillermo Acosta, Leonardo Heredia y Joaquín Pereyra; Cristian Menéndez y Augusto Lotti. DT: Lucas Pusineri

Colón: Leonardo Burián; Eric Meza, Facundo Garcés, Joaquín Novillo y Rafael Delgado; Federico Lértora; Rodrigo Aliendro, Cristian Bernardi, Facundo Farías y Andrew Teuten; Lucas Beltrán. DT: Julio César Falcioni.

Gol en el primer tiempo: 33m. Farías (C) de penal.

Gol en el segundo tiempo: 37m. Menéndez (AT)

Cambios en el segundo tiempo: 23m. Federico Andrada por Heredia y Matías Orihuela por Risso Patrón (AT); 36m. Gastón Gil Romero por Acosta (AT); 37m. Ignacio Maestro Puch por Lotti (AT); 40m. Ramón Abila por Teuten (C); 41m. Manuel Capasso por Pereyra (AT); 48m. Stéfano Pierotti por Farías (C).

Incidencia en la segunda parte: 39m. expulsado Ortiz (AT)

Amonestados: Acosta, Carrera, Bianchi (AT) Garcés, Meza, Lértora y Aliendro (C).

Cancha: Atlético Tucumán. Arbitro: Nicolás Lamolina

(Télam)