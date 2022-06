Atlético Tucumán revirtió el resultado y derrotó de local a Lanús por 2-1, en lo que significó su primer triunfo en la Liga Profesional de Fútbol, en partido de la tercera fecha.

La figura del encuentro, Ramiro Carrera, en dos oportunidades, convirtió para el Decano en el José Fierro de Tucumán, mientras que Lucas Varaldo abrió el marcador para la visita.

Con este triunfo, el equipo de Lucas Pusineri alcanzó los 5 puntos. Lanús permanece en el fondo de la tabla con 2 unidades.

La primera etapa fue pareja. Atlético Tucumán estuvo cerca de abrir el marcador por un error del arquero Fernando Monetti, pero Lanús se puso en ventaja con el remate de cabeza de Varaldo, que significó su primer gol como profesional, cuando aprovechó un mal despeje de la defensa.

El Decano, que venía de empatar con River en el Monumental, salió con todo en el segundo tiempo y empezó la remontada con un gran gol de media distancia de Carrera. El disparo fuerte y alto se incrustó en el ángulo, a pesar de la estirada de Monetti.

Luego, el propio Carrera recibió una falta de Matías Pérez en el área y a través del penal puso el 2-1.

Atlético Tucumán, que bajo la gestión de Pusineri suma seis partidos sin perder (2 ganados y 4 empates), logró un triunfo importante en su lucha por mantenerse en la primera división.

En la próxima fecha, los tucumanos visitarán a Huracán y Lanús recibirá a Colón de Santa Fe.

-Síntesis-

Atlético Tucumán: Carlos Lampe; Martín Garay, Bruno Bianchi, Manuel Capasso y Matías Orihuela; Ciro Rius, Ramiro Carrera, Guillermo Acosta y Joaquín Pereyra; Augusto Lotti y Cristian Menéndez. DT: Lucas Pusineri.

Lanús: Fernando Monetti; Leonel Di Plácido, Matías Pérez, Yonathan Cabral y Nicolás Pasquini; Brian Aguirre, Tomás Belmonte e Ignacio Malcorra; Ángel González, Lucas Varaldo y Lautaro Acosta. DT: Jorge Almirón.

Gol en el primer tiempo: 34m. Varaldo (L).

Goles en el segundo tiempo: 8m y 33m -de penal- Carrera (AT).

Cambios: en el segundo tiempo, Ignacio Puch por Lotti (AT); 23m. Ramiro Rodríguez por Rius (AT); 37m. Claudio Spinelli por Malcorra (L); 42m. Franco Orozco por González y Samuel Careaga por Varaldo (L); y Gastón Gil Romero por Menéndez (AT); 45+4m. Renzo Tesuri por Pereyra (AT).

Amonestados: Rius, Bianchi y Garay (AT); González, Belmonte y Pérez (L).

Árbtiro: Fernando Rapallini.

Estadio: José Fierro. (Télam)