Atlético Tucumán le dio esta noche otro empujón al descenso a Arsenal de Sarandí tras derrotarlo como local por 1 a 0, en el partido válido por la sexta fecha de la Zona A de la Copa de la Liga Profesional. Joaquín Pereyra de penal, a los 13 minutos del complemento, convirtió el único tanto del encuentro para el conjunto comandado por la dupla Favio Orsi y Sergio Gómez

Con este resultado, el "Decano" acumula 9 puntos y quedó en el octavo puesto de la Zona A, mientras que Arsenal solo tiene 3 y en la tabla anual quedó muy complicado, ya que está último con 25 puntos, a 11 de diferencia con los siguientes, Gimnasia y Vélez. El conjunto de Sarandí no puede levantar cabeza y cosechó su cuarta derrota consecutiva

Por la séptima fecha, Atlético Tucumán recibirá a Centra Córdoba el lunes 2 de octubre desde las 21:00 y Arsenal recibirá a Defensa y Justicia el sábado 30 de septiembre desde las 11:00

En un parejo primer tiempo, Atlético Tucumán arrancó decidido a presionar a Arsenal, al minuto, un centro de Pereyra que termino en la cabeza de Mateo Coronel, pero no pudo definir con claridad

El local volvió a avisar tras una jugada de Ramiro Carrera, que se la dejó servida a Pereyra, pero Alejandro Medina atajó y anticipó en el rebote a Ignacio Maestro Puch

Antes del descanso, otra vez el arquero del conjunto de Sarandí fue el protagonista por mantener el marcador en cero: Pereyra probó de tiro libre de zurda desde la derecha, pero controló Alejandro Medina Ya en el complemento, Pereyra se metió en el área y Gonzalo Muscia impidió que continúe el juego, por lo que el árbitro Sebastián Martínez cobró penal para el "Decano". Pereyra fue el encargado de abrir desde los doce pasos el marcador en el Monumental José Fierro. Arsenal, mediante varias modificaciones en el once inicial, intentó rearmarse en busca de igualar la historia, pero su falta de intensidad en los últimos metros, le impidieron cambiar el resultado

Esta es la síntesis del partido: Copa de la Liga Profesional 2023. Fecha 6 – Zona A. Atlético Tucumán 1 - Arsenal 0. Estadio: Monumental José Fierro. Árbitro: Sebastián Martínez. VAR: Fernando Echenique. Atlético Tucumán: Tomás Marchiori; Hernán De La Fuente, Bruno Bianchi, Nicolás Romero y Matías Orihuela; Adrián Sánchez y Guillermo Acosta; Mateo Coronel, Ramiro Carrera, Joaquín Pereyra y Ignacio Maestro Puch. DT: Favio Orsi- Sergio Gómez. Arsenal: Alejandro Medina; Cristian Chimino, Néstor Breitenbruch, Joaquín Pombo y Adrián Sporle; Lucas Brochero, Braian Rivero, Gonzalo Muscia y Lautaro Guzmán; Juan Bautista Cejas y Leandro Moreira. DT: Darío Espínola. Gol en el segundo tiempo: 13m J.Pereyra de penal (AT). Cambios en el segundo tiempo: 17m A.Rodríguez por Maestro Puch (AT) y Cavallaro por Brochero (A), 29m Aguirre por Muscia (A), Vega por B.Rivero (A) y Pons por Moreira (A), 35m Giani por Coronel (AT), Tesuri por Acosta (AT) y Viveros por L.Guzmán (A), 41m Castro Ponce por Carrera (AT). NY/GAM NA