Atlético Tucumán cosechó esta noche su primera victoria en la Copa de la Liga Profesional de Fútbol (LPF), al vencer como local a Patronato de Paraná por 1 a 0 en el marco de la cuarta fecha.

El único gol del encuentro, válido por la zona 1 del torneo, fue obra de Federico Andrada a los 3m del segundo tiempo.

El "Decano" se adueñó de la pelota durante buena parte de la etapa inicial, pero más allá de los intentos y las combinaciones de Tesuri, Lotti y Andrada nunca llegó con claridad hasta el arco de Mansilla y, en consecuencia, no generó situaciones de riesgo.

Sí lo hizo Patronato, una vez, con muy poquito: a los 36m Garay no pudo despejar un centro desde la derecha, Sosa aprovechó y metió un zurdazo, dentro del área, que dio en el travesaño. Eso fue lo mejor del primer tiempo y por eso estuvo bien el 0 a 0.

El local sacó ventaja apenas iniciado el complemento: Tesuri hizo una buena maniobra individual por izquierda, Carrera recibió y disparó al arco, Mansilla dio rebote y Andrada, intacto su olfato de goleador, capitalizó con un derechazo para el 1 a 0.

El partido siguió con las mismas características, es decir sin demasiadas luces, lo que fue conveniente para Atlético Tucumán, que descansó en la ineficacia de Patronato para encontrar los caminos del empate y -aun lejos de su buena imagen de los últimos tiempos- terminó festejando su primera victoria en la Copa.

Los de Paraná en cambio siguen sin ganar (suman un punto) y están cada vez más comprometidos en la tabla de los descensos.

En la próxima fecha, la quinta, Atlético Tucumán visitará a Newell's Old Boys en Rosario (domingo desde las 17) y Patronato recibirá Sarmiento de Junín (sábado a partir de las 19.15).

- Síntesis -

Atlético Tucumán: Tomás Marchiori; Martín Garay, Bruno Bianchi, Nicolás Thaller y José Doldán; Renzo Tesuri, Guillermo Acosta, Gastón Gil Romero y Ramiro Carrera; Federico Andrada y Augusto Lotti. DT: Juan Manuel Azconzábal.

Patronato: Matías Mansilla; Raúl Lozano, Leonel Mosevich, Oliver Benítez y Lucas Kruspzky; Nicolás Castro, Fabio Vázquez, Franco Leys y Sebastián Medina; Alexander Sosa y Jonathan Herrera. DT: Iván Delfino.

Gol en el segundo tiempo: 3m Federico Andrada (AT).

Cambios: en el segundo tiempo, 21m Gabriel Gudiño por Medina (P) y Mauro Ortiz por Leys (P); 26m Leonardo Heredia por Gil Romero (AT) y Cristian Menéndez por Lotti (AT); 31m Jorge Valdez Chamorro por Sosa (P), Felipe Campos por Tesuri (AT) y Eugenio Isnaldo por Andrada (AT); 40m Tiago Banegas por Vázquez (P), Facundo Cobos por Benítez (P) y Ramiro Cristóbal por Acosta (AT).

Amonestados: Bianchi, Acosta (AT); Mosevich (P).

Cancha: Atlético Tucumán.

Árbitro: Nazareno Arasa. (Télam)