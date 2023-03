Atlético Tucumán le ganó por 1 a 0, como local, a Banfield en un partido válido por la sexta fecha de la Liga Profesional, jugado esta noche en el estadio José Fierro. El único gol del encuentro fue de Mateo Coronel, a los 41 minutos de la parte inicial. Con este resultado, Atlético Tucumán suma 5 puntos, con 3 derrotas, dos empates y una victoria que respira a salir del fondo de la tabla y le sede el lugar a Banfield que quedó con solo 3 puntos, con 3 derrotas y 3 empates

En un partido trabado y parejo, el local comenzó a presionar para llegar al área chico del Taladro, una de las primeras fue de Marcelo Estigarribia no pudo definir, la pelota le rebotó y se fue al saque de arco. Ya casi en el cierre de la primer parte, a los 41 minutos, Mateo Coronel tiró una pared exquisita con Guillermo Acosta y abrió el marcador. En el complemento, siguió teniendo un juego más claro Atlético y a los 6, Joaquín Pereyra intentó sorprender al primer palo del arco de Cambeses. Por poco llega a Coronel, para poner el segundo

Banfield intento llegar por arriba, con centros y laterales al área desde todos lados, como el peligroso tiro libre de Alemán y buena intervención de Marchiori. Una más que salvo el arquero de Atlético, tras Centro de Alemán de zurda desde la izquierda, Orihuela se la llevó puesta en el segundo palo y la pelota tenía destino de gol, pero apareció el arquero Decano para volar, atajar sin rebote y salvar el cero en su arco. Esta es la síntesis: Atlético Tucumán 1 – Banfield 0 Estadio: José Fierro. Árbitro: Ariel Penel. Atlético Tucumán: Tomás Marchiori; Hernán De La Fuente, Bruno Bianchi, Nicolás Romero y Matías Orihuela; Marcelo González, Guillermo Acosta, Bautista Kociubinski y Joaquín Pereyra; y Mateo Coronel y Marcelo Estigarribia. DT: Luca Pusineri. Banfield: Facundo Cambeses; Matías Romero, Alejandro Maciel, Emmanuel Olivera, Emanuel Insúa; Brahian Alemán, Eric Remedi, Alejandro Cabrera y Juan Francisco Bisanz; Sebastián Sosa Sánchez y Andrés Chávez. DT: Javier Sanguinetti. Gol en el primer tiempo: 41m Mateo Coronel (AT). Cambios en el segundo tiempo: (Inicio) Eric Remedi por Alan Di Pippa y Sebastián Sosa Sánchez por Milton Giménez (B), 1m Marcelo Estigarribia, por Cristian Menéndez (AT), 14m Marcelo González por Renzo Tesuri y Nicolás Romero por Jonathan Cabral (AT), 15m Emmanuel Olivera por Aarón Quirós (B), 31m Matías Romero por Nicolás Sosa Sánchez (B), 36m Juan Francisco Bisanz por Tomás Adoryan (B). NY/MAC NA