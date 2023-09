Atlético Tucumán le ganó esta noche a Arsenal por 1 a 0, de local, en el cierre de la sexta fecha de la Zona A de la Copa de la Liga Profesional de Fútbol en el Estadio Monumental José Fierro.

El gol para la victoria del “Decano” lo hizo Joaquín Pereyra, de tiro penal, a los 13 minutos del complemento.

En la primera etapa no sucedió mucho, fue un cotejo muy parejo en donde las chances claras de gol fueron escasas y las emociones se ausentaron.

El “Decano” tuvo más la pelota en el primer tiempo, aprovechando la localía y la oportunidad más clara para ponerse en ventaja.

En el inicio del encuentro, Joaquín Pereyra envió un centro al área de Arsenal, que Mateo Coronel conectó de cabeza y solo en el segundo palo pero no pudo darle la dirección precisa para que esa pelota ingrese al arco de Alejandro Medina.

A los 10 minutos del complemento, el árbitro Sebastián Martínez señaló penal a favor de Atlético Tucumán por falta de Gonzalo Muscia sobre Joaquín Pereyra, que él mismo terminó cambiando por gol a los 13 y le dio la ventaja al local.

El equipo de la dupla Orsi-Gómez, tras abrir el marcador, fue en busca de aumentarla, pero no logró concretar chances claras de gol para poder hacerlo.

Mientras que el equipo de Espínola, golpeado por el gol y con pocas ideas fue en busca del empate, pero casi que no le generó peligro a la valla de Tomás Marchiori, que nuevamente estuvo muy seguro y fue importante para darle la victoria a su equipo por la mínima.

El "Decano" hace ocho partidos que no pierde de local y Arsenal arrastra cuadros derrotas en fila y como visitante lleva quince partidos sin triunfos.

Con la victoria, por la “Tabla General”, Atlético (46) quedó a dos puntos de Racing (48), que es el último equipo en entrar a la Copa Sudamericana.

En la próxima fecha, la interzonal, el “Decano” recibirá a Central Córdoba (SdE) en el José Fierro de Tucumán, mientras que, los del “Viaducto” recibirán a Defensa y Justicia en el Estadio Julio Humberto Grondona.

= Síntesis =

Atlético Tucumán: Tomás Marchiori; Hernán De la Fuente, Bruno Bianchi, Nicolás Romero y Matías Orihuela; Adrián Sánchez, Guillermos Acosta, Ramiro Carrera y Joaquín Pereyra; Mateo Coronel y Ignacio Maestro Puch. Dupla Técnica: Favio Orsi y Sergio Gómez.

Arsenal: Alejandro Medina; Cristian Chimino, Néstor Breitenbruch, Joaquín Pombo y Adrián Spörle; Lucas Brochero, Braian Rivero, Gonzalo Muscia y Lautaro Guzmán; Juan Bautista Cejas y Leandro Moreira. DT: Darío Espínola.

Gol en el segundo tiempo: Joaquín Pereyra, de penal, a los 13 minutos.

Cambios en el segundo tiempo: 17m Axel Rodríguez por Ignacio Maestro Puch (AT) y Juan Cavallaro por Lucas Brochero (A); 30m Nicolás Aguirre por Gonzalo Muscia (A), Franco Vega por Braian Rivero (A) y Facundo Pons por Leandro Moreira (A); 34m Justo Giani por Mateo Coronel (AT) y Renzo Tesuri por Guillermo Acosta (AT); 35m Emiliano Viveros por Lautaro Guzmán (A) y 41m Tomas Castro Ponce por Ramiro Carrera (AT).

Amonestados: Christian Chimino, Lucas Brochero y Néstor Breitenbruch (A).

Árbitro: Sebastián Martínez.

VAR: Fernando Echenique.

Estadio: Estadio Monumental José Fierro. (Télam)