Atlético Tucumán quedó esta noche como único puntero del torneo de la Liga Profesional de Fútbol, al empatar de visitante con San Lorenzo, 1 a 1 en el Nuevo Gasómetro, por la fecha 18.

Los dirigidos por Lucas Pusineri quedaron con 34 puntos, uno por encima de Gimnasia y Esgrima La Plata, que mañana enfrentará a Newell’s Old Boys en la ciudad de Rosario.

Los tucumanos se pusieron al frente con gol de Ramiro Carrera (44m PT), pero dos minutos después llegó la igualdad de San Lorenzo por intermedio de Adam Bareiro, en un partido jugado ante unas 40 mil personas que llenaron el Nuevo Gasómetro y en el que ambos equipos alternaron el dominio.

Con el de hoy, San Lorenzo es el equipo que más empates suma en el certamen: 11. Los tucumanos, en tanto, cosecharon solo dos de los últimos nueve puntos.

Para el encuentro de esta noche el DT azulgrana, Rubén Darío Insúa, armó una línea de tres con Gattoni, Zapata y Campi a la que en determinadas situaciones se sumaban Jalil Elías y Malcom Braida por los laterales. Martegani quedaba para la creación, el esloveno Vombergar por la derecha, Bareiro por el medio y Barrios para abrir y meter diagonales.

Pusineri, que fue bien recibido en el Bajo Flores, repitió a su equipo titular con una línea de cuatro, dos volantes de recuperación, "Bebe" Acosta y Pereyra para crear y Lotti y Ruiz Rodríguez para preocupar a Batalla y sus defensores.

Aunque la formación de Insúa era de las más ofensivas de su gestión, los tucumanos cumplieron con su rol de punteros y fueron a buscar el arco de Batalla desde el primer minuto.

A los 11m Martegani ejecutó un tiro libre bien abierto y Bareiro cabeceó en el punto del penal, Gattoni estiró su pierna, la pelota se escabulló entre las piernas de Lampe y el esloveno Vombergar la empujó en la línea para marcar el gol.

El juez Fernando Echenique esperó que lo chequera el VAR (a cargo de un flojísimo Silvio Trucco en el predio de AFA en Ezeiza), y decidió que Gattoni había tocado el balón antes de que llegara a Vombergar, por lo que se anuló el tanto por offside.

Hartos de rarezas en el VAR, los jugadores de ambos equipos reaccionaron civilizadamente, no discutieron nada, resignados, y retomaron el juego sin muchos sobresaltos.

A los 22m Carrera metió un pase formidable entre líneas para Lotti que remató, pero Batalla cortó la trayectoria de la pelota.

Atlético Tucumán parecía dormir el encuentro con una serie de toques antes de probar con pases largos, mientras que a San Lorenzo le costaba mucho abrir la cancha y extrañaba horrores a Ezequiel Cerutti con sus desbordes y centros.

A los 43m Garay fue hasta el fondo, tiró un centro atrás, se durmieron los defensores y Lotti recuperó con un pase para Carrera, que fusiló a Batalla para marcar el primero.

Dos minutos después, Braida metió el único desborde de San Lorenzo en el primer tiempo, lanzó un centro al área chica, no se hablaron entre Lampe y los defensores y Bareiro punteó para marcar la igualdad y cortar una racha de ocho partidos sin goles.

Para el segundo tiempo Insúa decidió incluir a Cerutti a la espera de que sus desbordes abrieran la cancha y fueran un buen alimento para Bareiro y Vombergar, pero luego ingresó Maroni, un engache natural, por el esloveno.

El Decano se mantuvo fiel a su guion y Pusineri realizó los cambios tradicionales para renovar el aire de su equipo.

Así ambos se prestaron la pelota y el visitante terminó tomando por bueno el empate: retrasó las líneas y esperó el final del partido.

Insúa, que enderezó el andar del Ciclón, intentó buscar los tres puntos y tuvo una chance antes del final que Lampe le tapó a Cerutti.

- Síntesis -

San Lorenzo: Augusto Batalla; Federico Gattoni, Cristian Zapata y Gastón Campi; Jalil Elías, Juan Ignacio Méndez, Agustín Martegani y Malcom Braida; Nahuel Barrios; Andrés Vombergar y Adam Bareiro. DT: Rubén Darío Insúa.

Atlético Tucumán: Carlos Lampe; Manuel Capasso, Martín Garay, Bruno Bianchi y Matías Orihuela; Guillermo Acosta, Renzo Tesuri, Ramiro Carrera y Joaquín Pereyra; Augusto Lotti y Ramiro Ruiz Rodríguez. DT: Lucas Pusineri.

Goles en el primer tiempo: 44m Carrera (AT), 46m Bareiro (SL).

Cambios en el segundo tiempo: 1m Ezequiel Cerutti por Martegani (SL) y Agustin Giay por Barrios (SL); 18m Gonzalo Maroni por Vombergar (SL); 22m Francisco Di Franco Por Tesuri (AT) y Cristian Menendez por Lotti (AT); 30m Iván Leguizamón por Braida (SL); 34m Mateo Coronel por Ruiz Rodríguez (AT); 45m Eugenio Isnaldo por Pereyra (AT).

Amonestados en el segundo tiempo: 7m Capasso (AT); 21m Tesuri (AT); 23m Giay (SL); 33m Cerutti (SL); 47m Orihuela (AT).

Árbitro: Fernando Echenique.

VAR: Silvio Trucco.

Cancha: Pedro Bidegain, de San Lorenzo. (Télam)