Atlético Tucumán venció esta tarde a Godoy Cruz de Mendoza por 2 a 1 como visitante, en un partido correspondiente a la tercera fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF).

Para el conjunto tucumano marcaron Ramiro Carrera (1m. ST) y Guillermo Acosta (25m. ST), mientras que el empate parcial de los mendocinos lo había marcado Matías Ramírez (21m. ST).

Con esta victoria, el "Decano" suma seis puntos y alcanzó la línea del "Tomba", que venía de dos triunfos seguidos.

Atlético Tucumán hizo todo el desgaste en el segundo tiempo, después de unos primeros 45 minutos parejos y sin situaciones claras de gol para ninguno de los dos.

La visita, desde la entrada de Augusto Lotti, impuso sus condiciones. Más allá del empate parcial, cuando promediaba el complemento, el equipo tucumano dominó cada sector del campo, aunque con una diferencia corta en el marcador.

En la próxima fecha, Godoy Cruz visitará a Colón de Santa Fe y Atlético Tucumán recibirá a Vélez.

--Síntesis del partido--

Godoy Cruz: Juan Espínola; Manuel Llano, Guillermo Ortíz, Néstor Breitenbruch y Ian Escobar; Ezequiel Bullaude, Nelson Acevedo y Bruno Leyes; Martín Ojeda, Cristian Colmán y Sebastián Lomónaco. DT: Sebastián Méndez.

Atlético Tucumán: Cristian Lucchetti; Marcelo Ortiz, Santiago Vergini, Yonathan Cabral y Gabriel Risso Patrón; Ciro Rius, Guillermo Acosta, Cristian Erbes y Ramiro Carrera; Ramiro Ruiz Rodriguez y Leonardo Heredia. DT: Omar De Felippe.

Goles en el segundo tiempo: 1m. Carrera (AT), 21m. Ramírez (GC) y 25m. Acosta (AT).

Cambios en el segundo tiempo: antes de comenzar, Mauro Osores por Cabral (AT) y Augusto Lotti por Ruiz Rodríguez (AT), 11m. Valentín Burgoa por Leyes (GC), Elías López por Llano (GC) y Matías Ramírez por Lomónaco (GC), 17m. Gonzalo Abrego por Acevedo (GC), 30m. Agustín Lagos por Rius (AT) y Franco Mussis por Erbes (AT), 31m. Leonel González por Ortíz (GC).

Amonestados: Llano, Ramírez y Breitenbruch (GC). Erbes, Mussis y Ortíz (AT).

Árbitro: Néstor Pitana.

Estadio: Godoy Cruz. (Télam)