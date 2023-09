Atlético Tucumán logró su primera victoria en la Copa de la Liga, al vencer a Barracas Central por 1 a 0, como local, en un encuentro de la cuarta fecha, disputado esta noche aquí

El único gol del cotejo lo marcó el delantero Ramiro Carrera, cuando se jugaba 1 minuto del segundo período. Gracias a esta victoria, Atlético quedó tercero, a un punto de la zona de clasificación para los playoff. Por su parte, Barracas sigue en el fondo de la tabla de la Zona A. El equipo tucumano, que está invicto en la Copa de la Liga a raíz de tres empates y una victoria, continuará su camino en el torneo cuando visite a River, mientras que Barracas recibirá a Banfield. En el primer tiempo, Atlético Tucumán fue más que Barracas Central pero no pudo inquietar el arco de Andrés Desábato. Fueron 45 minutos de apatía y nulas emociones en San Miguel de Tucumán. Ni bien empezó la segunda parte, Atlético se adelantó en el marcador mediante una jugada que inició con Matías Orihuela por la derecha que giró sobre la marca de Franco Frias y metió el centro al punto penal. Nicolás Capraro despejó el envio del ex Newell’s y la pelota quedó flotando sobre la medialuna del área para que Ramiro Carrera, le dé de lleno y marque el 1-0. Sobre el final del partido, en el último minuto, Ramiro Ruíz Rodríguez fue a disputar una pelota con el arquero Andrés Desábato con los pies para adelante y el árbitro Nazareno Arasa, tras acudir al VAR, decidió expulsar al delantero del conjunto tucumano. Esta es la síntesis de Atlético Tucumán vs Barracas Central por la Copa de la Liga 2023: Atlético Tucumán 1 - Barracas Central 0. Estadio: Monumental José Fierro. Árbitro: Nazareno Arasa. VAR: Lucas Novelli. Atlético Tucumán: Tomás Marchiori; Hernán De La Fuente, Bruno Bianchi, Nicolás Romero, Matías Orihuela; Adrián Sánchez, Guillermo Acosta, Ramiro Carrera, Joaquín Pereyra; Justo Giani e Ignacio Maestro Puch. DT: Sergio Gómez y Favio Orsi. Barracas Central: Andrés Desábato; Facundo Mater, Nicolás Capraro, Francisco Álvarez, Fernando Prado, Rodrigo Insúa; Lucas Colitto, Rodrigo Herrera, Iván Tapia, David Zalazar; Bruno Sepúlveda. DT: Sergio Rondina. Gol en el segundo tiempo: 1m. Ramiro Carrera (AT). Cambio en el primer tiempo: 21m. Franco Frias por Lucas Colitto (BC). Cambios en el segundo tiempo: Al inicio. Siro Rosane por David Salazar (BC) y Carlos Arce por Rodrigo Herrera (BC); 9m. Alan Cantero por Fernando Prado (BC); 27m. Renzo Tesuri por Ramiro Cabrera (AT); 30m. Ramiro Ruiz Rodríguez por Justo Giani (AT) y Joaquín Susvielles por Franco Frias (BC); 38m. Bautista Kociubinski por Guillermo Acosta (AT), Alexis Flores por Hernán De la Fuente (AT) y Axel Rodríguez por Ignacio Maestro Puch (AT). Incidencia en el segundo tiempo: 50m. expulsado Ruiz Rodríguez (AT). AMP/MAC NA