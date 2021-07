Atlético Paranaense y Gremio de Porto Alegre resultaron esta noche los equipos brasileños que se impusieron en la ida de respectivas series de octavos de final de la Copa Sudamericana de fútbol.

A primera hora, en Quito, Gremio, dirigido por el histórico Luiz Felipe Scolari, se anotó una valiosa victoria sobre la Liga Deportiva Universitaria local, por 1-0.

El atacante Leo Pereira (Pt. 19m.) marcó la solitaria conquista del conjunto ‘tricolor’, que contó con el concurso del defensor misionero Walter Kannemann (ex San Lorenzo).

En el conjunto ecuatoriano, conducido por el DT santafesino Pablo Marini (exentrenador de Newell’s y San Martín de San Juan), se alistaron el arquero Adrián Gabbarini (ex Independiente), el mediocampista Ezequiel Piovi (ex Arsenal) y el atacante Juan Kaprof (ex Defensa y Justicia), quien ingresó en la segunda parte, según indicó un reporte del sitio ‘Flashscore’.

La revancha se jugará el martes 20, en el Arena do Gremio de Porto Alegre, desde las 19.15.

En tanto, Atlético Paranaense se impuso por 1-0 a América de Cali, en el duelo inaugural de la llave, que se celebró en el estadio Hernán Ramírez Villegas, de la ciudad de Pereira, en territorio colombiano.

El gol del elenco visitante fue obra de Nikao, mediante un tiro penal (St. 28m.).

El desquite se desarrollará el martes venidero, en el Arena do Baixada de Curitiba, a partir de las 21.30

Mañana se jugarán los encuentros de ida de otras llaves de octavos como Sporting Cristal de Perú-Arsenal (19.15), en Lima; más Independiente del Valle de Ecuador-Bragantino de Brasil (21.30) en Sangolquí y Junior de Colombia-Libertad de Paraguay (21.30), en Barranquilla. (Télam)