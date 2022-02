Atlético Mineiro, dirigido por el argentino Antonio Mohamed, goleó como visitante a Uberlandia por 4 a 0 y es único puntero del torneo Mineiro tras culminar la tercera fecha.

El cotejo se jugó en el estadio Municipal Joao Havelange, en la ciudad de Uberlandia, a 570 kilómetros de Belo Horizonte, y los goles de Atlético Mineiro fueron convertidos por Eduardo Sasha, Guilherme Arana, de tiro penal, Fabio Gomez y Ademir.

En Mineiro fue titular el ex Racing y seleccionado argentino Matías Zaracho, mientras que no jugó el otro argentino del plantel, el ex Gimnasia y River Ignacio Fernández, y tampoco estuvo el uruguayo Diego Godín, señaló el sitio SoccerWay.

Otros resultados de anoche en el Mineiro: Pouso Alegre 1-Athletic Club 4, Caldense 0-Tombense 2; Patrocinense 1- URT 0; Vila Nova 2-Demócrata 2 y Cruzeiro 0-América Mineiro 2.

El puntero es Atlético Mineiro con 7 unidades, seguido por América Mineiro, Athletic Club, Cruzeiro y Caldense 6; Potrocinense y Tombense 4. (Télam)