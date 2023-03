Atlético Mineiro, que dirige el DT argentino Eduardo Coudet, e Independiente Medellín, con goles de Luciano Pons, avanzaron esta noche a la fase de grupos de la Copa Libertadores edición 2023, luego de imponerse en sus respectivos encuentros desquite de la tercera serie preliminar de la competencia.

En el estadio Mineirao de Belo Horizonte, el conjunto brasileño venció por 3-1 a Millonarios de Colombia y terminó dominando la llave con un global 4-2.

El atacante Paulinho (St. 4m. y 36m.) marcó las dos primeras conquistas para el conjunto del ‘Chacho’ Coudet (exDT de Rosario Central y Racing Club), que puso en cancha a los ex jugadores de la ‘Academia’, el marcador de punta Renzo Saravia y el mediocampista Matías Zaracho.

Cuando la eliminatoria ya estaba sentenciada, el goleador Hulk (St. 43m.) completó la fiesta bajo un verdadero diluvio. El también argentino Fernando Rapallini resultó el árbitro principal.

Pero antes del pitazo final, el elenco de Bogotá obtuvo el tanto de la honra por medio de Fernando Uribe (St. 48m.), según reflejó ‘Flashscore’.

Una media hora antes, aproximadamente, Independiente Medellín superó por 2-0 a Magallanes de Chile y obtuvo el pasaporte a la nómina principal.

El delantero rosarino Pons (ex Banfield, San Martín de Tucumán y Atlanta, entre otras entidades) liquidó la historia, con sendos tantos a los 15 y 39 minutos de la primera mitad.

El equipo colombiano, que terminó con diez hombres por la tarjeta roja que le mostraron a Jhon Palacios (St. 41m.), se metió en la fase regular de la competencia.

Mientras que Magallanes, al igual que Millonarios, jugarán la Copa Sudamericana. En el conjunto chileno se alistaron los argentinos Fernando Piñero (ex Santamarina de Tandil), Nicolás Berardo (ex Argentinos Juniors) y Felipe Cadenazzi (ex Alvarado de Mar del Plata). (Télam)