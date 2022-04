Atlético Goianiense de Brasil protagonizó anoche la goleada de la jornada inaugural de la Copa Sudamericana 2022, al derrotar en forma contundente a Liga Deportiva Universitaria de Quito, por un lapidario 4-0.

En el estadio Accioly de la ciudad de Goiania, el equipo local se impuso con las conquistas de Jorginho (St. 17m.), Shaylon (St. 32m.), Hayner (St. 42m.) y Rickson (St. 49m.).

El partido, correspondiente al grupo F, fue dirigido por el árbitro boliviano Gery Vargas.

En el elenco ecuatoriano, dirigido por el DT santafesino Pablo Marini (exDT de Newell’s y San Martín de San Juan), se alistaron desde el arranque los argentinos Lucas Piovi (ex Almagro) y Tomás Molina (ex Ferro). Mientras que Michael Hoyos (ex Estudiantes de La Plata) ingresó en la segunda parte.

MIRÁ TAMBIÉN En el último cacheteo gana Argentino de Junín a Obras por la LNB

En otro resultado, por la zona D, Everton de Chile, con gol del argentino Lucas Di Yorio (ex Aldosivi de Mar del Plata), empató 1-1 con Jorge Wilstermann, de Bolivia, que había abierto la cuenta mediante un penal anotado por el colombiano Humberto Osorio (ex San Martín de San Juan).

(Télam)