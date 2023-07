Atlético Tucumán prolongó hoy su buen presente con una victoria sobre Central Córdoba por 2-0 en Santiago del Estero, donde estuvo acompañado por una multitud de "neutrales", que cubrieron toda una cabecera del Estadio Único Madre de Ciudades.

El mediocampista Bautista Kociubinski y el delantero Cristian Menéndez, a los 33 y 39 minutos del segundo tiempo, marcaron los goles del partido válido por la 27ma. y última fecha de la Liga Profesional.

La tarde en Santiago de Estero estuvo teñida de violencia por los incidentes que motivaron la suspensión momentánea del juego durante media hora. A los 10 minutos, el árbitro Andrés Gariano paró las acciones por una pelea entre hinchas de Central Córdoba y Atlético sobre una de las plateas del estadio.

Después de los goles, a consecuencia de los festejos de los hinchas visitantes, también se registraron focos de conflicto en diferentes puntos de las gradas.

Atlético confirmó su gran momento deportivo tras la salida de Lucas Pusineri. Con la dupla Orsi-Gómez, el "Decano" se mantiene invicto, sin recibir goles, con cuatro triunfos en cinco partidos.

Esta racha lo alejó de la pelea por la permanencia y lo puso a un punto de la zona de clasificación para la Copa Sudamericana, que cierra Godoy Cruz de Mendoza con 38 unidades.

En contraste, Central Córdoba sufrió su cuarta derrota consecutiva en el torneo, en el que terminó 22° con 29 unidades.

El "Ferroviario" estuvo a punto de abrir el marcador en el primer tiempo con un tiro libre de Marcelo Benítez que cabeceó Fabio Pereyra y exigió al arquero Tomás Marchiori.

Después Atlético controló las acciones y dispuso un par de opciones para ponerse en ventaja, algo que logró en el tramo final del partido cuando la sensación de empate se instalaba con fuerza.

Kociubinski destrabó el cero con una volea de zurda, tras recoger una pelota suelta en el área tras un tiro libre lanzado en forma de centro y poco después el "Polaco" Menéndez finalizó con acierto una buena asociación por izquierda entre Matías Orihuela y Joaquín Pereyra.

= Síntesis =

Central Córdoba de Santiago del Estero: Matías Mansilla; José Gómez, Marcelo Benítez, Fabio Pereyra y Gustavo Canto; Ciro Rius, Enzo Kalinski, Mauro Pittón y Lucas Besozzi; Ramón Cancinos y Lucas Gamba. DT: Leonardo Carol Madelón.

Atlético Tucumán: Tomás Marchiori; Marcelo Ortíz, Alexis Flores, Nicolás Romero y Matías Orihuela; Renzo Tesuri, Guillermo Acosta, Adrián Sánchez y Joaquín Pereyra; Mateo Coronel y Marcelo Estigarribia. DT: Favio Orsi y Sergio Gómez.

Goles en el segundo tiempo: 33m. Bautista Kociubinski (AT); 39m. Cristian Menéndez (AT).

Cambios en el segundo tiempo: 13m. Brian Farioli por Cancinos (CC); 21m. Bautista Kociubinski por Acosta y Ramiro Luis Rodríguez por Coronel (AT); 26m. Cristian Menéndez por Estigarribia (AT); 28m. Leandro Maciel por Kalinski (CC); 36m. Gonzalo Torres por Rius (CC) y Francisco Di Franco por Sánchez (AT); 37m. Yonathan Cabral por Ortíz (AT).

Amonestados: Acosta (AT); Canto (CC)

Árbitro: Andrés Gariano.

Estadio: Único Madre de Ciudades. (Télam)