Atlético de Madrid realizó un homenaje a los jugadores argentinos del plantel que fueron campeones en el Mundial de Qatar 2022, antes del encuentro frente al Elche, correspondiente a la decimoquinta fecha de la liga española

Previo al comienzo del juego en el Estadio Wanda Metropolitano, Rodrigo De Paul, Nahuel Molina y Ángel Correa salieron al campo de juego y fueron ovacionados por todos los aficionados por su consagración en la Copa del Mundo

Los tres futbolistas se habían sumado a principio de semana a los entrenamientos tras los festejos en Argentina, pero sólo Correa fue convocado por Diego Simeone. En tanto la idea es que De Paul y Molina hagan una puesta a punto física especial tras haber jugado prácticamente todos los partidos en Qatar

Pero además del reconocimiento a los jugadores de la Selección Argentina, Atlético de Madrid hizo lo propio con el francés Antoine Griezmann, quien obtuvo el subcampeonato en Qatar tras perder la final y fue titular en el encuentro.. Real Betis: El homenaje a Guido Rodríguez y Germán Pezzella. Por otro lado, Guido Rodríguez y Germán Pezzella fueron de los primeros futbolistas de la Selección Argentina en retornar con sus equipos y en Betis no han parado de homenajearlos desde su arribo tras algunos días de merecido descanso en familia. Al margen de no estar en la lista de convocados por Manuel Pellegrini para enfrentar al Athletic de Bilbao este jueves, en la reanudación de La Liga de España, ambos estuvieron presentes en el Estadio Benito Villamarín para recibir la ovación de los aficionados. Minutos antes que comenzara el encuentro correspondiente, Rodríguez y Pezzella ingresaron al terreno de juego con indumentaria del club y exponiendo sus medallas a los cerca de 60 mil fanáticos que no quisieron perderse la vuelta del equipo a la competencia ni la posibilidad de ovacionar a sus campeones mundiales. NY/MAC NA