El "Cholo" Diego Simeone salió reivindicado tras la victoria de hoy del Atlético de Madrid sobre Manchester United de Cristiano Ronaldo nada menos que en Old Trafford, donde consiguió el pasaje a los cuartos de final de la Liga de Campeones, y al respecto el argentino sostuvo ante quienes cuestionan su estilo especulativo, que al conjunto colchonero "no lo avergüenza jugar replegado".

"Este es un momento de felicidad porque en este club hay mucha gente trabajando para que las cosas salgan bien, involucrada para emerger de la irregularidad que nos persigue en el último mes y medio, y cuando el equipo trabaja como tal, me emociona mucho", destacó Simeone en la conferencia de prensa pospartido que reprodujo DPA.

"Este equipo no tiene vergüenza de jugar replegado y sabiendo lo que hay que hacer para no encajar ante un equipo con muchas opciones como lo es Manchester United. Incluso pudimos haber lastimado en varias ocasiones, pero el gol apareció antes del final del primer tiempo y en el segundo hicimos uno de los máximos esfuerzos defensivos de la temporada", apuntó tras el 1-0 con gol del brasileño Renán Lodi.

La irregularidad a la que refirió el "Cholo", que el 28 del mes próximo cumplirá 52 años, llegó "después de una temporada brillante. De haber salido campeones tras un año extraordinario en LaLiga. Y ahora nos cuesta la regularidad. Pero últimamente mostramos otra energía y ahora las transiciones son mucho más rápidas y en el contraataque podemos hacer daño a los rivales, algo muy importante para nosotros".

"Después, el camino para ganar la Champions League sabemos cuál es, pero en este momento lo primero que nos ocupa y preocupa es el próximo partido de la Liga con el Rayo Vallecano, porque queremos regalarle al presidente de nuestro club, Enrique Cerezo, una victoria en sus 1.000 partidos oficiales al frente de la institución", reveló.

"Y en ese recorrido seguramente que ganarle hoy al United en Manchester, al Chelsea o al Liverpool también en Inglaterra, no es fácil, y por eso todos estos recuerdos no se olvidarán y perdurarán para siempre", completó un Simeone exultante como hace bastante tiempo no se veía. (Télam)