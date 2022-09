Atlanta, de discreta campaña, recibirá hoy a Chaco For Ever en el partido que completará la fecha 35 de la Primera Nacional, torneo que el fin de semana consagró campeón a Belgrano de Córdoba.

El encuentro se jugará a partir de las 19 en el estadio León Kolbowsky, de Atlanta, ubicado en el barrio porteño de Villa Crespo, y podrá verse a través de la aplicación TyC Play.

Los "Bohemios" tienen apenas 40 puntos en el campeonato y mejoraron su imagen con tres triunfos consecutivos, mientras que los chaqueños sumaron 52 unidades y prácticamente están adentro del Reducido por el segundo ascenso a la Liga Profesional.

El campeón de la categoría es Belgrano, que sumó 73 puntos y se coronó en forma anticipada el domingo último tras vencer a Brown de Adrogué (3-2) en San Nicolás, eso le permitió sacarle ocho unidades de ventaja a Instituto de Córdoba (65) cuando quedan dos fechas, es decir sólo seis por jugarse.

El Reducido lo jugarán los ubicados del puesto 2 al 13 con ventaja deportiva para los mejores ubicados en la tabla de posiciones, así el segundo arrancará en semifinales, el tercero en cuartos de final y del cuarto al 13 en los octavos de final.

Las posiciones del campeonato de Primera Nacional son las siguientes:

Belgrano de Córdoba (Campeón) 73 puntos; Instituto de Córdoba 65; San Martin (Tucumán) 62; Gimnasia y Esgrima de Mendoza 61; All Boys 57; Estudiantes de Río Cuarto, Estudiantes de Buenos Aires (BA) y Almagro 54; Independiente Rivadavia 53; Chaco For Ever 52; Defensores de Belgrano 51; Deportivo Riestra 50; Deportivo Morón 49; San Martin (San Juan) 48; Chacarita Juniors 47; Deportivo Maipú 45; Deportivo Madryn, Mitre, Quilmes y Ferro 43; Guillermo Brown de Madryn 42; Almirante Brown 41; Brown de Adrogué, Atlanta y Gimnasia y Esgrima de Jujuy 40; Guemes y Temperley 38; Atlético de Rafaela, Agropecuario y Villa Dálmine 37; San Telmo 36; Alvarado 35; Flandria 31; Tristán Suárez y Nueva Chicago 29; Sacachispas 27 y Santamarinia 26. (Télam)