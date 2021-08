Atlanta United, con variada presencia argentina, derrotó por 1-0 a Los Angeles, en partido válido por el decimonoveno fin de semana de la Major League Soccer (MLS) del fútbol de los Estados Unidos.

En el estadio Mercedes Benz de la ciudad de Atlanta, el equipo local se impuso con una conquista del atacante venezolano Josef Martínez, al minuto de la segunda etapa, luego de haber sido asistido por el enganche argentino Ezequiel Barco.

El exjugador de Independiente resultó uno de los cuatro argentinos que estuvieron desde el arranque en el elenco ganador. Los otros tres futbolistas que actuaron desde el comienzo son el defensor Alan Franco (ex Independiente), el mediocampista Santiago Sosa (ex River Plate) y el extremo Marcelino Moreno (ex Lanús), según consignó el sitio ‘Flashscore’.

En sendos adelantos disputados en la noche del sábado, los delanteros Valentín Castellanos (New York City) y Gustavo Bou (New England Revolution) se hicieron presentes en la pizarra.

MIRÁ TAMBIÉN Estudiantes venció a Boca y estiró la mala racha del equipo de Russo

El mendocino Castellanos convirtió un doblete (Pt. 20m. y 46m., el segundo de penal) para el elenco neoyorquino, que batió a Inter Miami, que tuvo en sus filas a Gonzalo Higuaín, Jorge Figal, Leandro González Pirez, Federico Higuaín y Julián Carranza.

Además, el entrerriano Bou anotó, mediante un remate desde los 12 pasos (St. 38m.), para el New England Revolution, que superó como visitante a Toronto, por 2-1.

Los demás marcadores de la fecha: San José Earthquakes 0-Vancouver Whitecaps 0; Minnesota United 0-LA Galaxy 1; Montreal Impact 2-New York RB 1; Dallas 0-Kansas City 2; Real Salt Lake 1-Austin 0; Houston Dynamo 1-Colorado Rapids 3

En la Conferencia Este es cómodo líder New England Revolution, con 43 puntos; mientras que Kansas City manda en el Oeste, con 37. (Télam)