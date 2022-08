Atlanta United, con gol del defensor argentino Alan Franco, ex-Independiente, venció a DC United por 3 a 2 al cierre de la vigésimo séptima fecha de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos.

Franco marcó el primer tanto de su equipo en la remontada por dos veces del resultado adverso. Los restantes fueron obra del colombiano Josef Martínez y del mexicano Juan Sánchez. Los del perdedor correspondieron a Ravel Morrison y Ola Kamara, todos señalados en el segundo tiempo.

Junto al zaguero con inicio en el 'Diablo Rojo' se desempeñaron sus compatriotas el arquero Rocco Ríos Novo -exLanús-; y los volantes Thiago Almada -exVélez- y Santiago Sosa -ex River Plate-; más los ingresos en el segundo período de los mediocampistas Marcelino Moreno -exLanús- y Franco Ibarra -ex Argentinos Juniors-.

Por su parte, el volante Maximiliano Moralez -ex Racing Club y Vélez- marcó el empate transitorio de New York F.C., que finalmente cayó por 2 a 1 ante Orlando City, que contó con el defensor Rodrigo Schlegel -ex Racing Club- desde el inicio y con las anotaciones del brasileño Junior Urso y el canadiense Tesho Akindele.

En el último turno de la noche, Los Ángeles Galaxy superó por 2 a 1 a New England, que le ofreció ingreso en la segunda etapa al delantero Gustavo Bou (ex River Plate y Racing Club), detalló el portal 'Soccerway'.

Daniel Aguirre y el mexicano Javier Hernández marcaron para el triunfador en el primer tiempo, y en el segundo descontó el español Carles Gil .

= Posiciones =

ZONA A:

PEquipo PtsPJPGPEPPGFGCDIF

1Philadelphia 542815945720+37

2Montreal 492715484941+8

3New York FC 452713684932+17

4New York RB 442812884434+10

5Orlando City 3927116103238-6

6Columbus Crew362681263631+5

7Inter Miami 3627106113545-10

8Cincinnati 352781184548-3

9New England 342781093942-3

10Toronto FC 332896134247-5

11Atlanta United 332789103942-3

12Charlotte FC 3228102163444-10

13Chicago Fire 302786132838-10

14DC United 222764173058-28

ZONA B:

PEquipo PtsPJPGPEPPGFGCDIF

1Los Ángeles FC572718365630+26

2Austin FC 512715665937+22

3Minnesota 442713594437+7

4Dallas 4329111084033+7

5Nashville SC 392810994136+5

6Real Salt Lake 392710983536-1

7L.A. Galaxy 3726114114238+4

8Portland Timbers3628812845450

9Vancouver 342897123249-17

10Seattle Sounders33271031436360

11Colorado 322788113746-9

12Kansas City 292885153149-18

13SJ Earthquakes272769124255-13

14Houston Dynamo262775153345-12

El primero de cada zona se clasifica a los cuartos de final y del segundo al séptimo a octavos. (Télam)