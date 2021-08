Atlanta United, con gol del delantero argentino Ezequiel Barco, superó esta noche a Toronto por 1 a 0, en el partido jugado en el Mercedes Benz Stadium por la vigésima fecha del campeonato de la Major League Soccer (MLS), de Estados Unidos.

La conversión del exdelantero de Independiente se registró a los 20 minutos del primer tiempo, como lo detalló el sitio Flashscore.

El vencedor le ofreció concurso desde el inicio, también, a otros compatriotas: el zaguero Alan Franco (ex Independiente); el volante Santiago Sosa (ex River Plate); y el extremo izquierdo Marcelino Moreno (ex Lanús).

Mientras que el líder de la Conferencia del Este, New England (46 puntos) venció a DC United por 3 a 2, de local y con la presencia del atacante Gustavo Bou (ex River y Racing), uno de los goleadores del certamen.

El equipo visitante, conducido por Hernán Pablo Losada se puso en ventaja por medio de Paul Arriola y descontó a los 6 minutos del tiempo adicionado al final a través de Ramón Abila, que había ingresado en el complementario, señalando su primer gol para el DC United, al que se sumó la semana pasada.

Además de la participación del exdelantero de Boca Juniors y Huracán, el perdedor le ofreció titularidad al volante Yamil Asad (ex Vélez Sarsfield).

Para el vencedor, que terminó con un jugador menos por la expulsión del inglés Arnór Ingvi Traustason, marcaron Thomas McNamara, el canadiense Tajon Buchanan y DeJuan Jones.

Entre los otros partidos de la velada, Inter Miami logró vencer a Chicago Fire por 3 a 2, con el concurso titular de los zagueros Jorge Figal (ex Independiente) y Leandro González Pirez; más el delantero Gonzalo Higuaín (ex River Plate), y con el ingreso en el complementario de Julián Carranza (ex Banfield).

Los goles del vencedor los marcaron Indiana Vassilev, Robbie Robinson y el mexicano Rodolfo Pizarro.

Para la formación visitante, con el volante Gastón Giménez de titular, convirtieron el costarricense Francisco Calvo y el serbio Luka Stojanovic.

Philadelphia, con la definición de Alejandro Bedoya, le ganó por 1 a 0 a New York FC, que le dio juego desde el inicio al atacante Valentín Castellanos.

Cincinnati y Montreal no se sacaron en ventaja, con la presencia de un par de argentinos por bando. Los mediocampistas Alvaro Barreal y Luciano Acosta para los locales y para los de Canadá estuvieron el volante Emanuel Maciel y el delantero Joaquín Torres, concluyendo con uno menos por la expulsión del francés Rudy Camacho.

En tanto, New York Red Bull pudo vencer, por medio de John Tolkin, por 1 a 0 a Columbus Crew, que le ofreció ingreso al cordobés Lucas Zelarayán al comienzo de la segunda etapa. (Télam)