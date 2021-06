Atlanta United, a cargo del entrenador argentino Gabriel Heinze, debió conformarse con el empate sin goles ante New York RB, en el marco de la undécima fecha del torneo de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos.

El 'Gringo', que aún no encontró la regularidad requerida para su equipo (lleva cinco fechas sin ganar), que se mantiene en la medianía de la tabla, conformó la línea de volantes con sus compatriotas Franco Ibarra, Santiago Sosa y Ezequiel Barco.

Con la compañía en el ataque de Marcelino Moreno, además de darle ingreso durante la primera etapa al zaguero Alan Franco para sustituir al lesionado Ibarra.

Minnesota, con gol del francés Adrien Hunou, se impuso ante Portland Timbers por 1 a 0, en un cruce entre connacionales, según detalle del sitio Flashscore.

Por el lado del vencedor, se presentaron el mediocampista Franco Fragapane (asistió en el gol de Hunou) y el delantero Emanuel Reynoso, mientras que por el local lo hicieron Claudio Bravo y Diego Valeri.

Por su parte, New York FC superó a DC United por 2 a 1, con la presencia titular del volante Maximiliano Moralez y el delantero Valentín Castellanos. En el equipo visitante lo hizo Yamil Asad.

Los goles fueron señalados por Keaton Parks y el brasileño Thiago, en los pasajes finales del partido, para el vencedor que supo recuperarse de la temprana apertura del neerlandés Nigel Robertha, del DC.

Mientras que se encuentran jugando Austin FC y Columbus Crew, la décima fecha cerrará al pasar la medianoche argentina con el cotejo entre Dallas y New England.

= Principales posiciones =

Conferencia del Este: New England, 23 puntos; Orlando City, 21; Philadelphia, 19; New York FC, 17; Columbus Crewy Nashville SC, 15; Montreal, DC United y New York RB, 13.

Conferencia del Oeste: Seattle Sounders, 25 unidades; Kansas City, 23; L.A. Galaxy, 21; Colorado, 16; Houston Dynamo y Minnesota, 14; Real Salt Lake y Portland Timbers, 13; Los Angeles FC, 12. (Télam)