Atlanta United, con los argentinos Alan Franco, Thiago Almada y Santiago Sosa como titulares, igualó esta noche sin abrir el marcador ante Philadelphia, que presentó en el ataque al delantero Julián Carranza, en partido de la 32da fecha de la Major League Soccer de Estados Unidos.

Con el empate, Philadelphia se mantiene firme como líder de la zona A, con 64 puntos, aunque su escolta Montreal llegó a 59 y le descontó 2 por el triunfo por 1 a 0 sobre New England, que desde el inició contó con el delantero Gustavo Bou (ex River Plate y Racing Club).

En el clásico neoyorquino, el triunfador fue New York F.C., que con el volante Maximiliano Moralez (ex Racing Club y Vélez Sarsfield) como titular, superó por 2 a 0 a New York RB, de acuerdo a lo consignado por el sitio 'Soccerway'.

En otro de los cotejos, Orlando City, con el defensor Rodrigo Schlegel (ex Racing Club), goleó a Toronto F.C por 4 a 0; mientras que Chicago Fire, con el desempeño en el medio campo de Federico Navarro (ex-Talleres de Córdoba), cayó frente a Charlotte F.C. por 3 a 2.

Por su parte, Kansas City superó ampliamente por 4 a 1 a Minnesota, que ofreció concurso desde el inicio al volante ofensivo Franco Fragapane (ex Boca Juniors y Talleres de Córdoba).

La fecha 32 finalizará mañana con estos partidos: Columbus Crew - Portland Timbers; DC United - Inter Miami; y Los Angeles FC - Houston Dynamo. (Télam)