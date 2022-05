Atlanta, con el regreso del entrenador uruguayo Alejandro Orfila en reemplazo de Walter Erviti, buscará quebrar una racha de cuatro encuentros sin triunfos en uno de los dos cotejos con los cuales comenzará mañana la 14ta. fecha de la Primera Nacional, que tiene como firme puntero a Belgrano de Córdoba.

El partido se jugará este viernes desde las 21.10, televisado por TyC Sports, en el Estadio León Kolwobski, en el barrio porteño de Villa Crespo y el arbitraje de Sebastián Martínez.

A primera hora, desde las 15.30, San Telmo será local ante Deportivo Madryn, en el Estadio Osvaldo Baletto en la Isla Maciel, partido de Avellaneda, con Franco Acita como árbitro.

El puntero es Belgrano con 31 unidades, lo siguen San Martín de Tucumán 27, Brown de Adrogué 24 y Chacarita Juniors 22.

Atlanta, 24to. con 15 puntos y cuatro fechas sin ganar, decidió el cambio de Orfila por Ervitti como consecuencia de una mala campaña. El uruguayo inició la temporada como entrenador de Deportivo Morón y en la 11ma. fecha fue reemplazado al sumar solo dos triunfos.

Orfila fue DT de Atlanta en 2019 y en ese período estuvo a cargo del equipo en 28 partidos, con 16 victorias, ocho empates y cuatro derrotas.

Almagro se posiciona 14to. con 18 unidades y cuatro partidos sin derrotas con Norberto Paparatto (reemplazó a Walter Perazzo) como técnico y el objetivo del equipo de José Ingenieros es clasificar para el reducido del que surgirá el segundo ascenso.

Por su parte, San Telmo, que está 27mo. con 12 unidades lucha por sumar y escaparse del fondo de la tabla y la zona de los dos descensos, será local ante Deportivo Madryn, que desarrolla una buena campaña en el séptimo lugar con 20 puntos.

La fecha se completará de la siguiente manera:

+ Sábado: Deportivo Riestra-Gimnasia de Jujuy y Defensores de Belgrano-Sacachispas (15.30), San Martín de San Juan-Alvarado (18), Estudiantes de Buenos Aires-Nueva Chicago (18.15, DirecTV), Atlético de Rafaela-Quilmes y Tristán Suárez-Agropecuario (19) y Belgrano-Almirante Brown (19.05, TyC Sports).

+ Domingo: Brown de Adrogué-Mitre (11), Guillermo Brown-Independiente Rivadavia (15), Gimnasia de Mendoza-Deportivo Morón y Chaco For Ever-Estudiantes de Río Cuarto (TyC Sports) (16), Chacarita-Ferro (18.35, TyC Sports) y Güemes-Flandria (19).

+ Lunes: All Boys-Temperley (19.10, TyC Sports), Santamarina-Deportivo Maipú (20.30) y San Martín de Tucumán--Instituto (21.10, TyC Sports).

+ Posiciones: Belgrano 31 puntos; San Martín (T) 24; Brown (A) 24, Chacarita 22; All Boys y Estudiantes (RC) 21; Deportivo Madryn e Instituto 20; Riestra y Gimnasia de Mendoza 19; Chaco For Ever, Estudiantes (BA), Almirante Brown y Almagro 18; Agropecuario, Deportivo Maipú (x), San Martín (SJ), Brown (PM) y Defensores de Belgrano 17; Quilmes, Nueva Chicago y Alvarado 16; Deportivo Morón, Atlanta e Independiente Rivadavia 15; Atlético Rafaela 14; San Telmo 12; Mitre (SdE),Güemes (SdE) y Gimnasia (J) 11; Sacachispas, Flandria, Temperley y Villa Dálmine 10; Tristán Suárez y Ferro 9 y Santamarina 8.

(x) Se le descontaron 3 puntos por incidentes en la fecha 7. (Télam)