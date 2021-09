El flamante presidente de Newell's, el médico rosarino Ignacio Astore, asumió esta mañana la presidencia del club en la sede del Parque Independencia y ordenó una auditoría legal y contable desde el período democrático, que comenzó el 12 de diciembre de 2008.

"Los nuevos dirigentes y los auditores trabajan para determinar el monto de la deuda posconcursal, que oscilaría entre los 10 y los 13 millones de dólares", informaron hoy fuentes del oficialismo a Télam.

La auditoría contable y legal abarcará desde 2008 cuando se produjo la salida del presidente Eduardo López, quien ostentó el poder en el club durante 14 años sin revalidar su gestión mediante el voto de los socios.

El informe del estado económico y financiero de Newell's estará a cargo del contador Andrés Vitta con el tesorero Hernán Cardozo, el protesorero Román Mlikota, el vocal Daniel Astuzzi y gente de Unen (Un equipo para Newell's).

El médico Astore logró ayer un triunfo "arrasador", como calificó un vocero del flamante oficialismo, al imponerse con un 70 por ciento de los votos sobre casi un 30 por ciento del Frente Rojinegro.

"Esperábamos ganar la elección, pero no por esta diferencia, no esperábamos una elección tan mala de (el candidato del Movimiento 1974 Ariel) Moresco y una paupérrima de (el ex vicepresidente Cristian) D'Amico. Aunque Nacho (Ignacio Astore) creía que ganábamos por 70 a 30", abundó un portavoz oficialista.

Astore asumió esta mañana la presidencia del club, junto a los nuevos dirigentes, que recibió de manos del ahora expresidente Eduardo Bermúdez.

Luego del acto, Bermúdez declaró a esta agencia: "Estoy muy contento porque salió todo muy bien y hemos fortalecido la democracia que recuperamos en Newell's en 2008. Hubo una elección limpia, los socios eligieron al doctor Astore, a quien le deseo la mejor suerte y le dejé mi teléfono para lo que necesite".

El presidente Astore asumió el mando temprano y luego partió con sus flamantes compañeros de comisión directiva hacia Buenos Aires a acompañar al equipo de Newell's que esta tarde visitará a Lanús. (Télam)