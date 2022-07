José Ubeda, Secretario adjunto de la Asociación Técnicos del Fútbol Argentino (ATFA) y en conflicto con la actual conducción del gremio, denunció esta tarde que todavía no recibió respuesta en relación al “certificado analítico” del curso que efectuó Carlos Tevez para ser entrenador habilitado.

“Sigo esperando que me entreguen el certificado analítico que hace constar que (Carlos) Tevez estudió en alguna Escuela para recibirse de DT. Y no recibí nada aún”, expresó el exjugador de Banfield, Deportivo Armenio, Quilmes y All Boys, de 68 años.

Hace poco más de una semana, el también entrenador remitió una carta documento a la conducción del sindicato para constatar la habilitación del actual DT de Rosario Central, reemplazante de Leandro Somoza en la conducción del plantel ‘canalla’.

“Consulté al Director de la Escuela de ATFA, Abel Da Graca, y no supo qué responderme. Como era de esperar no me entregaron nada, porque no hay nada”, se quejó Ubeda.

MIRÁ TAMBIÉN Aldosivi y Rosario Central juegan en Mar del Plata por la sexta jornada

El Secretario adjunto del sindicato reveló a Télam que “durante la semana pasada concurrí con una escribana al gremio, con la intención de enterarme de este tema (Tevez) y otros como la presentación de los Balances. Exigí explicaciones, pero no hubo respuesta de las autoridades”, descerrajó.

“Fui atendido por el señor Germán Shiba, quien no ocupa ningún tipo cargo en la institución y, obviamente, contestó mis requerimientos con evasivas”, agregó.

Ubeda volvió a cargar las culpas hacia la figura de Salvador Pasini, quien está desempeñándose como Secretario general, a pesar de “ser un simple apoderado”.

“La usurpación es total. Esta gestión es la de la vergüenza e ignorancia”, cuestionó Ubeda en relación a la conducción del exentrenador de Chacarita Juniors, Nueva Chicago, Atlanta y Temperley, entre otras entidades.

MIRÁ TAMBIÉN Rondina deja la conducción de Central Córdoba de Santiago del Estero

ATFA está inmerso en una situación irregular, desde hace cuatro años –al menos-, con el mandato ya vencido del Secretario general, Victorio Cocco, hoy alejado del trabajo cotidiano, tras haber solicitado licencia a su cargo.

Por tal motivo, Ubeda anunció que hará “las gestiones necesarias” para solicitar al Ministerio de Trabajo la intervención del gremio.

“La intervención (del sindicato) es el paso previo necesario para la realización de las elecciones posteriormente. Y que todos los entrenadores afiliados del país puedan elegir libremente a quienes se presenten”, dijo. (Télam)