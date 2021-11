(Por Julio Martínez).- El mediocampista de Hertha Berlín de Alemania Santiago Ascacíbar deslizó su deseo de jugar con el crack rosarino Lionel Messi en el seleccionado argentino y afirmó que mantiene su ilusión de jugar el Mundial de Qatar 2022, competencia para la que faltará exactamente un año desde este domingo.

"Ojalá juegue con Messi. Él me produce lo mismo que Diego Maradona. Me da una alegría enorme cómo juega para la Selección, cómo juega en sus equipos y no tengo palabras para describir todo lo que hace. Me encantaría verlo en persona y más en mi posición donde tendría que detenerlo; así se aprende el doble", manifestó Ascacíbar ante la consulta de Télam en un contacto de prensa organizado por la Bundesliga.

"No me voy a bajar de Qatar. Tengo la mentalidad de que puedo estar. Debo hacer las cosas bien en el club porque (Lionel) Scaloni y su cuerpo técnico miran todas las ligas", agregó el ex Estudiantes La Plata, quien fue convocado en los amistosos ante Guatemala y Colombia de septiembre de 2018, y de Brasil e Irak de octubre del mismo año.

El volante, de 24 años, le dijo a Télam que no tuvo contacto reciente con el cuerpo técnico del seleccionado argentino, uno de los 13 equipos clasificados a Qatar 2022, pero aguarda su chance.

"Para que te llamen de la selección tenés que estar en un muy buen momento. Hoy estoy muy bien, me toca jugar y sumé muchos minutos en la Bundesliga, que es muy competitiva y espero seguir haciéndolo bien. Me pongo objetivos a corto plazo y mañana tenemos un partido lindo para jugar y ganar; si después llega una convocatoria, mejor", indicó el "Ruso".

El mediocampista platense fue apuntado en el pasado como el "próximo Javier Mascherano" en la Selección. Su primera gran experiencia se produjo durante los Juegos Olímpicos de Río 2016, citado por Julio Olarticoechea, en un contexto institucional y deportivo muy diferente al actual.

"No me arrepiento de haber ido a los Juegos Olímpicos de 2016. Era mi primera vez en la selección. Fui y disfruté. Me hubiese encantado haber estado en los último. Me había preparado, llegaba de otra forma, estaba más maduro. Son decisiones de los entrenadores. Uno aprende de todo y el fútbol siempre va dando vueltas", afirmó.

Para Ascacíbar, la liga alemana "le saca un plus a todas, menos a la Premier League" y ante la consulta de Télam destacó sus virtudes: "En la Bundesliga la técnica y el nivel físico es muy alto. Es un campeonato muy fuerte".

En la comparativa, Ascacíbar afirmó que extrañaba "la emoción" de la liga argentina porque, dijo: "Es la motivación que tiene el argentino a la hora de jugar un partido. Un gran compromiso que acá es más difícil de encontrarlo, pero lo busco porque me enciende el motor".

El "Ruso" juega en la Bundesliga desde 2017, cuando fue transferido de Estudiantes La Plata, su club de origen, a Stuttgart. En 2019 pasó a Hertha Berlín, su actual equipo.

"En la Bundesliga cambié mucho la manera de golpear la pelota. No sé si no lo tenía o no me daba cuenta que lo podía hacer. Acá lo mejoré mucho. Quizás cambié el control de la pelota y tengo una opción más, siempre. Acá se juega mucho más rápido y no tenés tanto tiempo. Acá hay que resolver rápido", afirmó el volante argentino.

Ascacíbar se prepara para el clásico de mañana ante Union Berlín, como visitante, por la fecha 12 de la Bundesliga y la previa le trajo recuerdos del Estudiantes-Gimnasia.

"Son diferentes. Con Estudiantes lo vivía de otra manera. Dos semanas antes ya me pasaba que lo quería ganar, acá también me pasa, pero es diferente. Intentaré ponerle toda la parte emocional. Igual acá la gente no lo vive tanto como en la Argentina, donde hay mucho fuego o pica. Será el primer partido a cancha llena desde la pandemia y después veré cómo se siente", dijo el exStuttgart.

Ascacíbar se declaró un gran fanático de Maradona. A tal punto que se tatuó la imagen del "10" en la pierna derecha. En 2018, Diego se enteró y le agradeció a través de un video.

"Me hubiese gustado conocerlo a Diego, aunque sea saludarlo. Nunca le pedí una foto a nadie y me hubiese gustado pedirle una. No tengo palabras para describir lo que era como jugador y lo que me hace sentir cuando veo sus videos. Cuando tengo tiempo veo el video y me emociona. Me hubiese encantado tener la posibilidad de conocerlo, pero ya lo conoceré", indicó Ascacíbar.

Al mismo tiempo, con su corazón en el "Pincha", relativizó el paso de Maradona como entrenador de Gimnasia: "No me tomé a mal. Lo iba a querer igual, haga lo que haga".

Ascacíbar aseguró que su idea es retornar al fútbol argentino cuando cumpla 30 años porque "es una edad de plenitud física", aunque dependerá del interés de algún club europeo.

Por último, afirmó que está pendiente de la Liga Profesional de Fútbol y elogió al River Plate de Marcelo Gallardo: "Parece que hace 20 años que juegan juntos. Está a la altura de un equipo europeo". (Télam)