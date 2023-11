Brian Olivera, arquero de Gimnasia y Esgrima de Mendoza, agredido en el partido ante Quilmes del pasado sábado en el estadio Centenario, incidente que generó la suspensión del encuentro antes del arranque del segundo tiempo habló este jueves en el programa "Toco y me voy" de FMQ (93.5) y aseguró que "ahora estoy bien, pero no viví días fáciles porque recibí muchas amenazas".

"Esto pasó de lo deportivo, se metieron con mi familia. Te desean el mal, por algo que yo no hice, no se por qué se la agarraron conmigo", añadió.

Sobre el momento de la suspensión, el golero del "Lobo" agregó que "no me sentía acorde para jugar, en ningún momento lo quise ganar en el escritorio. Me querían llevar a un hospital de Quilmes y los médicos me dijeron que era imposible porque iba a haber muchos hinchas, por lo cual no iba a ponerme en riesgo".

Por último, Olivera resaltó que "nunca pensé en que podíamos ganar el partido en un escritorio. Queremos ganar en la cancha y trataremos de conseguirlo".

El partido se reanudará este viernes desde las 13 en el Estadio Ciudad de Vicente López de Platense y se jugarán dos tiempos de 23 y 22 minutos, respectivamente.

Vale recordar que Gimnasia de Mendoza deberá ganar el partido para acceder a los cuartos de final, ya que el empate favorece a Quilmes por finalizar mejor ubicado en la tablas de la fase regular del torneo. (Télam)