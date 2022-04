Aris Salónica, del técnico argentino Germán Burgos, visitará mañana al AEK Atenas, en partido correspondiente a la cuarta fecha de la Ronda Campeonato de la Superliga de fútbol de Grecia.

El encuentro, a jugarse en el estadio Olímpico Spyros Louis, empezará a las 18.30 hora local (13.30 de Grecia).

Aris Salónica, cuarto en la clasificación con 47 unidades, viene de cosechar dos empates consecutivos con el marcador en blanco: ante Panathinaikos y PAS Giannina.

En el conjunto del "Mono" Burgos (ex DT de Newell's) se perfila para ser titular el delantero Juan Manuel Iturbe (ex River Plate y Quilmes), quien adoptó la ciudadanía paraguaya. En tanto, el extremo Daniel Mancini (ex Newell's), el mediapunta Facundo Bertoglio (ex Aldosivi de Mar del Plata) y el mediocampista ofensivo Mateo García (ex Instituto de Córdoba) arrancarían desde el banco de los suplentes.

Además jugarán PAS GIannina-Panathinaikos, a partir de las 13 hora argentina.

En cotejos válidos por la zona Descenso hubo esta tarde participación y goleadores argentinos.

Así, Volos, con un tanto del delantero Julián Bartolo (ex Acassuso) y otro del lateral Franco Ferrari (ex Mitre de Santiago del Estero), superó fácil a Lamia, por 3-0.

Mientras que Asteras Trípolis, con un gol del volante mendocino Juan Munafó (St. 42m.), cayó como local (2-3) ante Ionikos, que tuvo en sus filas al defensor Salvador Sánchez (ex Gimnasia de Jujuy).

(Télam)