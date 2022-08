Aris Salónica, equipo que dirige el DT Germán Burgos, inició esta tarde en forma exitosa su intervención en la Superliga de fútbol de Grecia, al derrotar por 3-0 a Levadiakos, en partido válido por la jornada inaugural.

El conjunto del marplatense 'Mono' Burgos (exDT de Newell’s) mostró como principal figura del encuentro disputado en el estadio Vikelidis de Tesalónica al cordobés Daniel Mancini.

El extremo derecho, de 25 años y ex Newell's, convirtió a los 12 y 46 minutos de la primera mitad, según reflejó el sitio ‘Soccerway’.

El otro gol del Aris Salónica fue obra del jamaiquino Anthony Gray (St. 23m.). El exenlace de Instituto de Córdoba, Mateo García, estuvo en el banco de los suplentes.

MIRÁ TAMBIÉN Independiente vence a Godoy Cruz al término de la primera etapa en Mendoza

En otro de los encuentros disputados hoy, Panathinaikos, con el concurso del atacante tucumano Sebastián Palacios (ex Independiente y Boca Juniors), le ganó por 1-0 a Ionikos, que tuvo en sus filas a Javier Mendoza (ex Instituto y Huracán) y a Federico Milo (ex Arsenal y Aldosivi de Mar del Plata).

El sábado último, AEK Atenas, bajo la conducción del DT bonaerense Matías Almeyda y con dos tantos del delantero neuquino Sergio Araujo (ex Boca), derrotó por 3-0 a Lamia, en condición de visitante.

Mientras que el viernes pasado, el atacante bonaerense Jerónimo Barrales (ex Banfield y Huracán) convirtió el tanto del empate definitivo (3-3) de Asteras Trípolis frente a Volos. (Télam)