Argentinos Juniors le ganó 2-0 a Vélez, como local, en el marco de la vigesimoséptima fecha de la Liga Profesional, en un partido jugado esta noche en la Paternal

El local resolvió el pleito con los goles de Kevin MacAllister y de Gastón Verón, uno en cada período. En los dos minutos de adición de la primera mitad, MacAllister abrió el marcador con una jugada que generó polémica, pero que estuvo bien convalidada. En el transcurso del partido, fue el equipo de Gabriel Milito el que más ocasiones de gol generó a diferencia del fortín que llegaba al área rival, pero no concretaba con claridad, aunque dominaba la posesión del balón. A los 35 minutos del segundo tiempo, Verón decretó el 2-0 con un verdadero golazo de taco luego de un centro desde el córner izquierdo. El remate dejó inerte al arquero Lucas Hoyos, quien no tuvo responsabilidad. Argentinos Juniors, quien ya se había clasificado a la Sudamericana, sumó tres puntos de oro ya que aún tiene chances de ingresar a la Libertadores, si Gimnasia de La Plata o Huracán no ganan sus respectivos partidos. La siguiente es la síntesis del encuentro: Liga Profesional. Fecha 25. Argentinos Juniors 2 – Vélez 0. Estadio: Diego Armando Maradona. Árbitro: Facundo Tello. VAR: Héctor Paletta. Argentinos Juniors: Federico Lanzillota; Kevin MacAllister, Miguel Torrén, Leonel González; Thiago Nuss, Franco Moyano, Alan Rodríguez, Mariano Bittolo; Gastón Verón, Gabriel Ávalos, Andrés Roa. DT: Gabriel Milito. Vélez: Lucas Hoyos; Tomás Guidara, Diego Godín, Valentín Gómez, Francisco Ortega; Luca Orellano, Nicolás Garayalde, Mateo Seaone, Lucas Janson; Santiago Castro, Lucas Pratto. DT: Alexander Medina. Gol en el primer tiempo: 47m. K.MacAllister (A). Gol en el segundo tiempo: 35m. G.Verón (A). Cambios en el primer tiempo: 25m. L.Sanchez por M.Bittolo (lesión) (A). Cambios en el segundo tiempo: 13m. M.Perrone por M.Seaone y W.Bou por L.Pratto (V); 15m. J.Cabrera por T.Nuss (A); 25m

A.Osorio por L.Orellano (V); 27m. F.Redondo por A.Roa, N.Reniero por G.Avalos (lesión) y J.Herrera por G.Verón (A); 28m

J.Florentín por N.Garayalde y J.Fernández por S.Castro (V). RV/MAC NA