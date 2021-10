Argentinos Juniors venció a Central 1 a 0 esta tarde en el Gigante de Arroyito, por la 14° fecha de la Liga Profesional de fútbol, con gol del delantero Gabriel Carabajal en el comienzo del complemento, en un partido polémico en el que el local jugó más de un tiempo con diez por la expulsión del zaguero Nicolás Ferreyra en el final de la etapa inicial.

Central jugó mejor en el primer cuarto de hora porque presionó bien la salida visitante, recuperó rápido y la pelota y probó varias veces desde afuera, como a los 2 minutos, cuando Infantino ganó una pelota por la derecha y le pegó, pero el arquero Lanzillotta salvó hacia la izquierda, y a los 5 con un remate desviado de Lo Celso.

Argentinos mejoró desde los 10, cuando manejó mejor la pelota en el medio y así llegó dos veces a los 31 y a los 33, con cabezazos apenas desviados de Reniero, tras buenos desbordes y centros de Cabrera y Carabajal por derecha e izquierda, respectivamente.

El árbitro Pablo Dóvalo protagonzó dos jugadas idénticas en las que aplicó criterios diametralmente opuestos: a los 19, Kevin Mac Allister cortó con una falta sin disputa del balón una réplica de Luciano Ferreyra en la mitad izquierda del campo de Central, en una jugada de amonestación o expulsión, en la que ni siquiera sancionó la falta. Y a los 37, Cabrera se escapó por la derecha del mediocampo y Nicolás Ferrreyra lo cruzó con el cuerpo y el codo, en una jugada de expulsión, y esta vez el juez lo echó.

MIRÁ TAMBIÉN Gallardo confirmó el equipo con Palavecino y el juvenil Simón

En el final, Central volvió a llegar con un derechazo de Infantino, que pasó cerca del poste izquierdo.

El complemento comenzó a pedir de Argentinos que abrió el marcador a los 2 minutos, cuando Ojeda rechazó hacia adentro una pelota que le quedó en la línea de fondo, por la izquierda, y Carabajal recibió en el área y su derechazo pegó en el poste derecho, recorrió la línea, rebotó en el otro palo y entró.

Click to enlarge A fallback.

Central buscó el empate con garra y el empuje de su gente, pero sus llegadas más peligrosas fueron un zurdazo alto de Lo Celso, a los 7, y una mediavuelta que Villalba le tapó a Ruben, a los 11.

Argentinos justificó la victoria con su buen juego con la pelota, con el que generó un mano a mano de Reniero, que Broun salvó, a los 18 minutos, y otro idéntico a Florentín, a los 30.

MIRÁ TAMBIÉN Sarmiento se llevó el triunfo en La Plata ante el local Gimnasia

- Síntesis -

Rosario Central: Jorge Broun; Damián Martínez, Facundo Almada, Nicolás Ferreyra y Lautaro Blanco; Gino Infantino, Emmanuel Ojeda, Franceso Lo Celso y Luciano Ferreyra; Alan Marinelli y Marco Ruben. DT: Cristian "Kily" González.

Argentinos Juniors: Federico Lanzillotta; Kevin Mac Allister, Miguel Ángel Torrén y Lucas Villalba; Franco Moyano, Enzo Kalinski, Elías Gómez, Gabriel Carabajal y Gabriel Florentín; Javier Cabrera y Enzo Reniero. DT: Gabriel Milito.

Gol en el segundo tiempo: 3m. Gabriel Carbajal (A).

Cambios: en el primer tiempo, 19m. Pablo Minissale por Miguel Ángel Torren (A). En el segundo, antes de comenzar, Julio Luques por Luciano Ferreyra (C); 22m. Lautaro Giaccone por Alan Marinelli (C); 26m. Carlos Quintana por Lucas Villalba (A); 27m. Matías Romero por Gabriel Carabajal (A) y Luciano Gómez por Gabriel Florentin (A), y Lucas Martínez Dupuy por Francesco Lo Celso (A); 39m. Lautaro Ovando por Javier Cabrera (A); y 47m. Leandro Desaábato por Emmanuel Ojeda (C)

Amonestaaos: Florentín y Mac Allister (A) y Damián Martínez y Ojeda (C).

Incidencia: en el primer tiempo, 37m. expulsado Nicolás Ferreyra (C).

Arbitro: Pablo Dóvalo.

Cancha: Gigante de Arrroyito (Rosario Central. (Télam)