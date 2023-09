Argentinos Juniors, luego de estar en ventaja por dos goles, empató con Atlético Tucumán por 2 a 2, en el partido correspondiente a la tercera fecha de la zona A de la Copa de la Liga.

Los delanteros Gabriel Ávalos (de penal) y Luciano Gondou marcaron para el equipo del barrio de La Paternal, en el Diego Maradona, mientras que Mateo Coronel (uno de penal), justamente ex jugador de los de La Paternal, anotó por duplicado.

Con este resultado, Argentinos, que ganó un partido en sus últimas siete presentaciones, alcanzó los 4 puntos, mientras que Atlético Tucumán llegó a los 3 como consecuencia de tres empates en fila.

En un primer tiempo muy parejo, Argentinos sacó ventaja a través de la contundencia. El árbitro Germán Delfino cobró penal por un agarrón en la camiseta de Gondou y Ávalos definió con clase para el 1-0 en la lluviosa tarde porteña.

El "Bicho" aumentó la ventaja a través de Gondou, quien conectó de cabeza el centro largo de Santiago Montiel, para una definición que dejó sin opciones al arquero Tomás Marchiori.

Argentinos resolvió rápido el primer tiempo y tenía el partido a su favor en una semana donde quedó eliminado de la Copa Argentina, a manos de San Martín, de San Juan, y se quedó sin entrenador por la renuncia sorpresiva de Gabriel Milito.

Sin embargo, Atlético reaccionó en la segunda parte con los goles de Coronel. La visita descontó de penal y al minuto, de emboquillada ante un Arias adelantado, concretó la igualdad para mantener un invicto de nueve partidos.

El dueño de casa pagó caro un minuto que resultó fatal, para un resultado que no se modificó, más allá de algunos intentos ofensivos esporádicos de los dos, en una cancha pesada por la lluvia persistente.

En la próxima fecha, Argentinos Juniors visitará a Banfield y Atlético Tucumán recibirá a Barracas Central.

-Síntesis-

Argentinos: Alexis Martín Arias; Javier Cabrera, Marco Di Cesare, Miguel Torrén, Lucas Villalba y Santiago Montiel; Francisco González Metilli, Federico Redondo y Alan Rodríguez; Luciano Gondou y Gabriel Ávalos. DT: Cristian Zermatten.

Atlético Tucumán: Tomás Marchiori; Hernán De La Fuente, Bruno Bianchi, Nicolás Romero y Matías Orihuela; Renzo Tesuri, Guillermo Acosta, Adrián Sánchez y Mateo Coronel; Marcelo Estigarribia y Joaquín Pereyra. DT: Sergio Gómez y Fabio Orsi.

Goles en el primer tiempo: 34m. Ávalos, de penal (A) y 39m. Gondou (A).

Goles en el segundo tiempo, 19m, de penal y 20m. Coronel (AT).

Cambios en el segundo tiempo: Al comenzar, Ramiro Carrera por Tesuri (AT); 19m. Justo Giani por Acosta (AT); 25m. Ignacio Maestro Puch por Coronel (AT) y Leonardo Heredia por González Metilli (A); 37m. Tomás Castro Ponce por Pereyra (AT) y Ramiro Rodríguez por Estigarribia (AT); 39m. Rodrigo Cabral por Cabrera (A) y 45+5m. Thiago Nuss por Gondou (A)

Amonestados: Di Césare y Torrén (A). Bianchi (AT)

Árbitro: Germán Delfino.

Estadio: Diego Armando Maradona. (Télam)