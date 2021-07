En un duelo entre dos clubes que siempre apuntan a dar un salto en la Liga Profesional, Argentinos Juniors recibirá mañana a Newell s Old Boys de Rosario, por la segunda fecha, y con distintos matices respecto del ánimo semanal. El partido en el estadio "Diego Armando Maradona" será desde las 20:15, con Jorge Baliño como árbitro y transmisión tripartita entre la TV Pública, ESPN y Fox Sports Premium. El "Bicho" debutó con un empate sin goles ante Independiente en Avellaneda y la eliminación en casa a manos de River fue un golpe duro, después de la mínima ventaja que había sacado en el "Monumental", al convertir un gol como visitante. Ahora los de Gabriel Milito quieren enfocar sus esfuerzos en la Liga Profesional, para seguir demostrando que esos resultados internacionales no fueron casualidad. De su lado, Newell s fue uno de los ganadores de la jornada inicial con una espectacular remontada de 0-2 a 3-2 frente a Talleres, que eyectó las ilusiones en la nueva gestión comandada por Fernando Gamboa. Respecto de ese partido no podrán estar Ignacio Scocco, expulsado, y el mediocampista Julián Fernández, que sufrió un desgarro muscular. Estas son las posibles formaciones y otros detalles del partido: Liga Profesional Fecha 2 Argentinos - Newell´s Estadio: Diego Armando Maradona Árbitro: Jorge Baliño. Argentinos: Lucas Chaves; Jonathan Sandoval, Kevin Mac Allister, Miguel Torren, Carlos Quintana o Lucas Villalba, Elías Gómez; Franco Moyano, Jonathan Gómez; Gabriel Hauche, Gabriel Ávalos y Javier Cabrera. DT: Gabriel Milito. Newell s: Alan Aguerre; Franco Escobar, Cristian Lema, Facundo Mansilla, Mariano Bíttolo; Jerónimo Cacciabue, Juan Sforza, Nicolás Castro; Ramiro Sordo, Jonatan Cristaldo y Juan Garro. DT: Fernando Gamboa. DP/GAM NA