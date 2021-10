Los argentinos Juan Neira y Julián Bartolo marcaron hoy para OFI Creta y Volos, respectivamente, en sendos partidos de la fecha 6 de la Superliga de fútbol de Grecia.

El extremo bonaerense Neira, de 32 años, colaboró con el segundo tanto del OFI Creta, que derrotó por 2-1 al Panaitolikos, en condición de visitante. El exjugador de Gimnasia y Esgrima La Plata anotó de penal, a los 16 minutos del segundo tiempo.

De esta manera, el futbolista nacido en la ciudad de Azul sumó su cuarta conquista en la campaña, al cabo de seis cotejos, según consignó el sitio ‘Soccerway’.

En OFI Creta, que reúne 7 unidades en la clasificación, también fue titular el exmediocampista de Chacarita, Miguel Mellado.

En Panaitolikos, en tanto, se desempeñó el exlateral de Racing y Quilmes, Braian Lluy

Por otra parte, el delantero Bartolo sumó uno de los goles de Volos, que empató 4-4 con el otro líder PAOK Salónica, en vibrante cotejo.

El exatacante de Acassuso, de 25, consiguió el segundo descuento de su equipo (2-4), a los 9m. de la segunda mitad.

De esta manera, el jugador oriundo de Quilmes firmó su tercer gol en la sorprendente campaña del Volos, que reúne 13 puntos y encabeza las posiciones. En el líder también jugaron los argentinos Franco Ferrari (ex Tiro Federal de Rosario), Fausto Grillo (ex Vélez) y Emiliano Purita (ex San Lorenzo).

En uno de los adelantos del sábado, Panathinaikos, con un gol de penal del tucumano Sebastián Palacios (ex Independiente), derrotó por 4-1 a Ionikos, donde marcó el exzaguero de Gimnasia de Jujuy, Salvador Sánchez, después expulsado.

Además, el delantero bonaerense Jerónimo Barrales (ex Huracán y Banfield) consiguió el único tanto de la victoria 1-0 de Asteras Trípolis sobre Apollon Smirnis. (Télam)