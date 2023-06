Argentinos Juniors (29 puntos) consiguió esta noche un ajustado pero merecido triunfo en Liniers ante Vélez Sarsfield (18), por 1-0, en la continuidad de la 20ma. fecha del torneo de la Liga Profesional (LPF).

El equipo de La Paternal, que sumó su tercer éxito en hilera (incluido el 2-1 sobre Liverpool de Montevideo por Copa Libertadores), sacó renta máxima de una incursión de Federico Redondo, bien conectada de palomita por Leonardo Heredia (St. 32m.).

De este modo, los dirigidos por Gabriel Milito treparon en la clasificación y ascendieron a la novena posición.

Vélez es la contracara. El técnico interino Marcelo Bravo perdió el breve invicto de dos partidos que arrastraba, en un equipo que parece haber perdido la brújula y que hace 11 encuentros (6 empates, 5 derrotas) no regala alegrías a sus hinchas, más allá del 5-1 sobre Deportivo Español por Copa Argentina, registrado la semana pasada.

El conjunto de Liniers continúa en la penúltima colocación, junto a Banfield, Huracán y Atlético Tucumán, solamente por encima de Arsenal de Sarandí, que reúne 17 puntos.

Argentinos apeló a su característica presión y le imprimió dinámica al traslado en los primeros minutos buscando abrir la cancha con los despliegues de Cabrera, por derecha, y Sánchez, por izquierda.

Por contrapartida, este Vélez de Bravo buscó no jugar “al ritmo de los bombos”, pero el apuro se notó y le costó armar un circuito fluido, a menos que la pelota pasara por el juvenil Gianluca Prestianni. Precisamente, el pibe de la camiseta número 42 tuvo la primera chance con un remate frontal que despejó Arias (12m.)

El equipo visitante continuó manejando mejor el balón y liberando futbolistas para que desequilibren por las bandas. En uno de esos movimientos, sobre los 22m., Nuss escapó por izquierda y cedió al centro por donde venía el uruguayo Cabrera, quien impacto desviado, en una aproximación concreta a la valla de ‘Chila’ Gómez.

El conjunto de Liniers apostaba a los arrestos individuales, ante la falta de conexiones. Entonces, un disparo de Osorio (28m.) resultó detenido con esfuerzo por Arias.

En ese contexto, el elenco de La Paternal seguía siendo más y encendía las alarmas del rival, cuando Nuss arremetía por el centro y desacomodaba a la defensa local. Entonces, el exjugador de Deportivo Español aprovechó su velocidad y apareció libre para sacar un disparo mordido que encontró una muy buena respuesta de Gómez (43m.)

Tras las charlas en vestuarios, la reanudación trajo un ritmo más cansino, con dos equipos que dividieron la posesión del balón más de lo que lo habían hecho en los 45m. iniciales.

En una de las escasas aproximaciones del local en la etapa, a los 20m., Osorio escapó por izquierda y lanzó un centro para que sea conectado por Ordóñez, quien cedió a Elías Cabrera, que remató alto desde posición propicia.

La entrada de Redondo en el equipo visitante intentó otorgarle más quite y claridad en la mitad de la cancha. Y los orientados por Milito alcanzaron una mejoría, de a ratos, generando dudas en una defensa velezana, que empezó a habituarse a jugar ‘uno contra uno’ ante la postura más ofensiva que asumió.

Así, el conjunto de La Paternal aceleró a fondo por derecha y metió una estocada que provocó la apertura de la pizarra. Sobre los 32m., un envío del ingresado Redondo por derecha fue conectado en el área por Heredia, quien se arrojó en palomita para batir a Gómez.

A Vélez, los nervios de afuera se trasladaron adentro. El empuje y la voluntad no faltaron, pero los jugadores locales no hallaron nunca tranquilidad ni claridad para torcer la historia.

-Síntesis-

Vélez Sarsfield: Gastón Gómez; Joaquín García, Lautaro Giannetti, Miguel Brizuela y Francisco Ortega; Nicolás Garayalde y Christian Ordóñez; Gianluca Prestianni, Elías Cabrera y Lucas Janson; Abiel Osorio. DT: Marcelo Bravo.

Argentinos Juniors: Alexis Martín Arias; Pablo Minissale, Miguel Torrén y Lucas Villalba; Javier Cabrera, Alan Rodríguez, Matías Vera, Francisco González Metilli y Luciano Sánchez; Thiago Nuss y Gabriel Avalos. DT: Gabriel Milito.

Gol en el segundo tiempo: 32m. Heredia (AJ)

Cambios en el segundo tiempo: 13m José María Herrera por Cabrera y Federico Redondo por González Metilli (AJ); 22m. Lucas Pratto por Osorio y Lenny Lobato por Janson (VS); 23m. Gastón Verón por Nuss y Leonardo Heredia por Avalos (AJ); 29m Julián Fernández por Prestianni y Mateo Seoane por Garayalde (VS); 35m. Franco Moyano por M. Vera (AJ) y 36m. Santiago Castro por Ordóñez (VS)

Amonestados: Brizuela, Giannetti y Julián Fernández (VS). Cabrera (AJ)

Arbitro: Fernando Rapallini.

VAR: Héctor Paletta.

Estadio: José Amalfitani. (Télam)