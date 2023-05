Argentinos Juniors (8 puntos) no pudo esta noche con Corinthians de Brasil (4), con el que empató sin goles, en un discreto partido por la cuarta fecha del grupo E de la Copa Libertadores.

En el estadio Diego Maradona, el conjunto local, que dirige el técnico Gabriel Milito, insinuó una ligera superioridad, pero no pudo ser punzante en los metros finales de la cancha y terminó cediendo la igualdad.

Argentinos, que se mantiene invicto en la competencia y está arriba en las posiciones –además-, cerró el cotejo con un jugador menos, por la expulsión de Thiago Nuss (St. 31m.), por un codazo a Roni.

Durante la primera parte, y pese a las ausencias (Gabriel Avalos, Federico Redondo, Lucas Villalba), el elenco de La Paternal mostró la plausible intención de siempre: progresar por las bandas, asociarse por el centro y generar situaciones de riesgo posicionándose a las espaldas de los volantes rivales.

Lo cierto es que el equipo local manejó mejor el balón hasta tres cuartos de cancha y luego no tuvo la suficiente pulsión como para inquietar seguido al arquero visitante, Carlos Miguel.

La situación más clara de esos 45m. iniciales en favor del ‘Bicho’ se dio a partir de un rechazo apurado de Murillo que rebotó en el pecho de su guardavallas, luego de un desborde por izquierda del tandilense González Metilli.

Por el contrario, el conjunto brasileño tuvo su oportunidad, en un remate de Roger Guedes, que salió alto, cuando recién se cumplía el primer cuarto de hora.

En el segundo tiempo, el nivel de juego decayó un poco y los dos conjuntos empezaron a cuidarse más, en tratar de no dejar espacios libres para las réplicas del rival.

Así se hizo un partido más parejo, más trabado, en el que Argentinos otorgó siempre la impresión óptica de estar mejor parado y querer más. Pero le costó traducir en chances de riesgo ese posicionamiento más audaz.

El conjunto paulista, por su lado, se animó un poco más, cuando el ‘Bicho’ se quedó con diez, pero tampoco provocó zozobras, porque abusó de los centros que hallaron bien parados a la defensa local.

A primera hora, Liverpool de Uruguay (4) superó por 1-0 a Independiente del Valle de Ecuador (6), en el estadio Centenario de Montevideo.

El conjunto del barrio de Belvedere se impuso con una anotación de Rubén Bentancourt, a los 20m. del segundo tiempo.

El equipo ecuatoriano se quedó con un futbolista menos, por la expulsión que recibió el arquero Wellington Ramírez (Pt. 46m.), por una agresión. En Independiente del Valle, último ganador de la Copa Sudamericana, jugaron los argentinos Cristian Pellerano (ex Nueva Chicago), Mateo Carabajal (ex Arsenal), Richard Schunke (ex Almagro), Agustín García Basso (ex Quilmes) y Lorenzo Faravelli (ex Gimnasia La Plata).

-Síntesis-

Argentinos Juniors: Alexis Martín Arias; Kevin Mac Allister, Miguel Torrén y Leonel González; Fabricio Domínguez, Franco Moyano, Alan Rodríguez, Francisco González Metilli y Santiago Montiel; Javier Cabrera y Gastón Verón. DT: Gabriel Milito

Corinthians: Carlos Miguel; Bruno Méndez, Gil, Murillo y Bidú; Paulinho y Fausto Vera; Maycon, Adson y Roger Guedes; Yuri Alberto. DT: Vanderlei Luxemburgo.

Cambio en el primer tiempo: 28m. Roni por Paulinho (C). En el segundo; 10m. Leonardo Heredia por Domínguez (AJ); 22m. Thiago Nuss por Verón (AJ); 28m. Angel Romero por Maycon (C); 44m. Fabio Santos por Bidú (C); 45m. Wesley Ribeiro por Adson (C); 47m. Paolo Minissale por L. González y Luciano Sánchez por Montiel (AJ)

Incidencia en el segundo tiempo: 31m. expulsado Nuss (AJ)

Amonestados: Roni y Murillo (C)

Arbitro: Carlos Ortega (Colombia)

Estadio: Diego Maradona (Télam)