Argentinos Juniors prolongó esta noche su buena racha al derrotar, de visitante, a Atlético Tucumán por 2 a 1 en un partido correspondiente a la decimosexta fecha de La Liga Profesional (LPF).

Los goles del equipo dirigido por Gabriel Milito los marcaron Kevin Mac Allister y el paraguayo Gabriel Avalos, mientras que Cristian Menéndez, de penal, descontó para los locales.

El árbitro Facundo Tello expulsó a Gabriel Milito luego del pitazo final, por las descontroladas protestas del entrenador del "Bicho".

Atlético Tucumán continúa en la parte baja de la tabla, con apenas 14 puntos, con muy poca diferencia por sobre el último de la clasificación, Unión de Santa Fe, que hasta el momento reúne 9.

A los 14 minutos, Argentinos Juniors plasmó en la red su superioridad, cuando Gastón Verón robó una pelota, la cedió a Javier Cabrera, que la pasó a Alan Rodríguez y el uruguayo envió centro. El atacante Avalos se la pasó de pecho a Mac Allister, quien estaba en el punto del penal como un '9' y definió fusilando al arquero Marchiori.

Sobre el minuto 35, los locales comenzaron a llegar y a aprovechar los huecos que Argentinos dejaba atrás por su voracidad ofensiva. Un rato después, a los 39m., los jugadores del elenco tucumano triangularon en el área rival y cuando Mateo Coronel buscaba dominar la pelota, Villalba se arrojó imprudentemente y lo derribó. El juez Tello lo cobró rápidamente, luego chequeó en el VAR y ratificó su postura.

Menéndez tomó la pelota y convirtió el penal rompiendo una sequía que se remontaba a septiembre de 2022 sin goles en el torneo local. El DT Milito destrozó una botellita de agua para mostrar su fastidio por el empate, a pesar de que el equipo fue protagonista y mereció marcar algún tanto más en esa primera etapa.

En la segunda parte, Argentinos retomó la actitud agresiva, se fue encima de los tucumanos y no aflojó la presión. Así González Metilli abrió para Montiel, quien llegó hasta el fondo y metió centro bajo que Avalos empujó de taco para marcar el segundo.

El técnico Lucas Pusineri movió el banco y logró una ligera mejoría en el equipo que comenzó a merodear el área de Alexis Arias, con Menéndez de 9, Ramiro Ruiz Rodríguez y Coronel como extremos.

Argentinos, entonces, apostó a la contra para aprovechar los espacios que quedaban libres. A los tucumanos les falto fluidez y precisión para obligar a trabajar a destajo al golero visitante, mientras Avalos se “fajaba” con los tres zagueros tucumanos y les complicaba la noche.

Y así Cabrera tocó con Leonardo Heredia hasta armar una muy buena pared, y el carrilero llegó al fondo y tiro un centro pasado que Avalos le bajó, nuevamente de pecho, a Alan Rodríguez que se sacó un defensor de encima y definió con mucha clase al segundo palo del arquero Marchiori.

Pero el árbitro Tello chequeó en el VAR y anuló lo que era un tercer gol por posición adelantada de Cabrera. Envalentonado por ese fallo, Pusineri ordenó a sus futbolistas a llenar el área visitante de centros y mandó a casi todos a cabecear.

El malón tucumano fue a la carga, pero de manera desprolija, hubo muchos choques, empujones, manotazos y pelotazos que afearon el encuentro, al igual que las protestas, que terminaron con la expulsión de Gabriel Milito apenas finalizado el juego.

= SINTESIS=

Atlético Tucumán: Tomás Marchiori; Marcelo Ortiz, Bruno Bianchi, Nicolás Romero y Matías Orihuela; Renzo Tesuri, Adrián Sánchez, Guillermo Acosta y Joaquín Pereyra; Cristian Menéndez y Mateo Coronel. DT: Lucas Pusineri.

Argentinos Juniors: Alexis Martín Arias; Kevin Mac Allister, Marco Di Césare y Lucas Villalba; Javier Cabrera, Santiago Montiel, Franco Moyano, Alan Rodríguez y Francisco González Metilli; Gastón Verón y Gabriel Ávalos. DT: Gabriel Milito.

Goles en el primer tiempo: 14m Mac Allister (AJ); 42m Menéndez (AT) de penal.

Gol en el segundo tiempo: 2m Avalos (AJ).

Cambios en el segundo tiempo: antes del comienzo, Bautista Kociubinski por Sánchez (AT); 9m Fabricio Domínguez por González Metilli (AJ); 17m Francisco Di Franco por Tesuri, Brian Guille por Acosta y Ramiro Ruiz Rodríguez por Orihuela (AT); 24m Leonardo Heredia por Verón (AJ); 38m Luciano Sánchez por Cabrera y Rodrigo Cabral por Avalos (AJ); 43m Maximiliano Alanís por Romero (AT).

Amonestados: Acosta, Menéndez, N. Romero y Bianchi (AT); Cabrera, González Metilli, Di Césare, Domínguez y Arias (AJ).

Árbitro: Facundo Tello.

VAR: Ariel Penel.

Estadio: Monumental José Fierro.

(Télam)