Argentinos Juniors no tuvo piedad ante Lanús y lo goleó por 4 a 0 en un atractivo encuentro disputado esta noche, en el sur del Conurbano, por la vigésimo tercera fecha de la Liga Profesional de Fútbol (LPF). Con los tantos en el primer tiempo de Luciano Sánchez, a los 44 minutos y Gabriel Ávalos de penal, a los 53, y en el complemento de Franco Moyano, a los 23, y Alan Rodríguez, a los 28, le dieron el triunfo al conjunto visitante. Con este resultado el "Bicho" se acomodó en la tabla de clasificación a la Copa Libertadores con 61 puntos y comparte el último boleto con Gimnasia y Esgrima La Plata, quien ostenta el mismo puntaje pero con un partido por disputar. Desde el comienzo del partido se vieron dos estilos muy marcados: Lanús intentó buscar con pelotazos largos hacia sus extremos, Franco Troyansky y Lautaro Acosta, mientras que Argentinos buscó el juego asociado y se aproximó más al campo rival gracias a esto aunque no le haya generado peligro alguno dentro del área a Fernando Monetti. Promediando el primer tiempo, Raúl Loaiza fue a disputar una pelota en el suelo, con ambos pies hacia adelante, pero el árbitro solo lo amonestó por más que el futbolista de Argentinos acusó un golpe duro en su tobillo por parte del colombiano. No obstante, el árbitro Nazareno Arasa fue a ver la jugada por un llamado de Leandro Rey Hilfer desde el VAR y, tras revisar la acción de Loaiza, decidió dar marcha atrás la amonestación inicial y expulsar al ex jugador de San Lorenzo y Defensa y Justicia. En los últimos cinco minutos, Arasa volvió al VAR pero esta vez para convalidad un gol para Argentinos Juniors, el cuál había sido anulado por una supuesta posición adelantada de José Herrera al bajar la pelota mientras luchaba con Martías Pérez para la posterior definición de Luciano Sánchez de un zurdazo que fue desviado por un jugador del local, inatajable para Monetti. Cuando quedaban sólo tres minutos para el cierre de la primera mitad, una gran jugada colectiva del Bicho lo dejó solo en el área a Federico Redondo para tirar el centro pero Yonathan Cabral lo cruzó arriba en la rodilla y el juez no lo dudó: penal para Argentinos. El goleador del conjunto de Gabriel Milito, Gabriel Ávalos, cambió por gol la definición en el penal, bien arriba, para poner el 2 a 0. Lanús salió con los tapones de punta para la segunda mitad y cambió la cara completamente, ya que se animó a ir al frente sin miedos ni dudas e hizo que Argentinos se equivocara en los pases para evitar que hiciera su juego asociado con normalidad. Pero poco lo duró ese dominio, ya que Argentinos metió algunos cambios que le surtieron efecto y de a poco volvió a ganar en los dos sectores, su campio y el del rival y, fue tan arrollador para Lanús, que lo pudo coronar con un bombazo de Franco Moyano desde afuera del área para el 3 a 0 lapidario. Y para liquidar el encuentro, Alan Rodríguez, recién ingresado, bloqueó un pase de Lanús en su campo, descargó hacia la izquierda y fue a buscar el pase para quedar mano a mano con Monetti, eludirlo y definir para el 4 a 0. Con un final casi de monólogo para el Bicho, casi pudo estirar la golead a un quinto tanto pero Kevin MacAllister la tiró por arriba del travesaño, por lo que el encuentro finalizó en un sólido 4 a 0 ante un Granate que se mostró superado y se rindió cuando faltaban 15 minutos.. La siguiente es la síntesis del encuentro:. Liga Profesional. Fecha 23 Lanús 0 – Argentinos Juniors 4. Estadio: Ciudad de Lanús. Árbitro: Nazareno Arasa. VAR: Leandro Rey Hilfer.. Lanús: Fernando Monetti; Leonel Di Plácido, Matías Pérez, Yonathan Cabral, Nicolás Pasquini; Tomás Belmonte, Raúl Loaiza, Luciano Boggio; Franco Troyansky, Brian Blando, Lautaro Acosta

DT: Frank Kudelka. Argentinos Juniors: Federico Lanzillota; Kevin MacAllister, Miguel Torrén, Lucas Villalba; Franco Moyano, Federico Redondo; Javier Cabrera, Gastón Verón, Luciano Sánchez, José Herrera; Gabriel Ávalos. DT: Gabriel Milito. Goles en el primer tiempo: 44m Sánchez (AJ), 53m Ávalos de penal (AJ). Goles en el segundo tiempo: 23m Moyano (AJ), 28m Rodríguez (AJ). Cambios en el segundo tiempo: al inicio Nicolás Reniero por Verón (AJ), Alan Rodríguez por Redondo (AJ) y Franco Orozco por Blando (L), 8m José Sand por Troyansky (L), 12m Andrés Roa por Herrera (AJ), 22m Mateo Sanabria por Acosta, 22m Facundo Pérez por Boggio (L), 25m Thiago Nuss por Cabrera (AJ), 29m Mariano Bittolo por L.Sánchez (AJ), 44m Ignacio Cechi por Belmonte (L). Incidencia en el primer tiempo: 21m expulsado Loaiza (L) por juego brusco. FIG/GAM NA