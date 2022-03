Argentinos Juniors derrotó esta noche por 1-0 a Vélez Sarsfield, en partido correspondiente a la séptima fecha de la Copa de la Liga Profesional (LPF), disputado en el barrio de La Paternal.

En el estadio Diego Maradona, el equipo local regresó a la victoria tras cuatro partidos, con una anotación de Fausto Vera (St. 28m.), que pudo haber sido anulada por el árbitro Fernando Rapallini, a partir de una falta previa de Nicolás Reniero sobre Lautaro Giannetti.

Con este éxito, Argentinos llegó a las 11 unidades y quedó a 4 de la línea del provisorio líder de la zona A, Racing Club.

La contracara es Vélez. El equipo dirigido por Mauricio Pellegrino, candidato a animador por su jerarquía de plantel, lleva 6 partidos sin ganar y apenas coleccionó 6 unidades, situándose en el último puesto del grupo B, junto a Central Córdoba de Santiago del Estero y Lanús.

Aun cuando el equipo visitante mostró chances clarísimas para nivelar la cuenta y, de hecho, estrelló tres balones en los postes, el triunfo de los dirigidos por Gabriel Milito resultó ligeramente merecido.

Porque Argentinos construyó una identidad, a partir de su prolija distribución del balón en la zona central, de esa insistente presión para provocar errores en la última línea rival y con esa movilidad que mostró el tándem Avalos-Reniero para intentar complicar en cualquier iniciativa.

El primer período entregó a dos equipos que iniciaron con la premisa de buscar el arco de enfrente. En ese contexto inaugural, el elenco visitante estuvo muy cerca de abrir la cuenta, por partida doble, en una maniobra de pelota detenida.

Después de un córner lanzado desde la derecha, un cabezazo de Janson pegó en el poste y otro frentazo en palomita de Pratto salió apenas desviado, en una doble ocasión inigualable para abrir la pizarra.

De a poco, Argentinos fue haciéndose protagonista, con Cabrera que exigió como pistón por derecha y con Carabajal que se animó a probar desde afuera para exigir respuestas del arquero Hoyos.

En el segundo tiempo, con el binomio de pibes Galarza-Vera que fue ganando protagonismo, el equipo local empezó a exigir, aunque la asignatura pendiente consistía en la falta de contundencia.

Sobre los 28m., cuando el partido asomaba encarrilarse hacia el empate sin goles, el mediocampista Vera aprovechó un rebote largo y ensayó un disparo cruzado, que se le metió al arquero Hoyos, junto a su poste derecho.

Vélez, a esa altura, penaba por la falta de puntería (un cabezazo de Janson se estrelló en el poste y un siguiente remate de Joel Soñora corrió la misma suerte), además de su falta de generación de juego, como para poner a los atacantes mano a mano con la defensa rival.

El equipo de La Paternal reanudará la competencia en abril, enfrentándose por la octava fecha a Banfield, como visitante. Mientras que Vélez buscará la recuperación ante Lanús, otro que anda de capa caída.

-Síntesis-

Argentinos Juniors: Federico Lanzillotta; Kevin Mac Allister, Miguel Torren, Lucas Villalba y Luciano Gómez; Javier Cabrera, Matías Galarza, Fausto Vera y Gabriel Carabajal; Nicolás Reniero y Gabriel Avalos. DT: Gabriel Milito.

Vélez Sarsfield: Lucas Hoyos; Tomás Guidara, Matías De los Santos, Lautaro Giannetti y Emanuel Insúa; Nicolás Garayalde y Santiago Cáseres; Luca Orellano, Lucas Janson y Agustín Bouzat; Lucas Pratto. DT: Mauricio Pellegrino.

Gol en el segundo tiempo: 28m. Vera (AJ)

Cambios en el segundo tiempo: 19m. Francisco Ortega por Insúa y Santiago Castro por Pratto (VS); Franco Moyano por Carabajal y David Zalazar por L. Gómez (AJ); 30m. Sebastián Sosa Sánchez por Bouzat y Julián Fernández por Orellano (VS); 37m. Pablo Minnisale por Reniero (AJ); 36m. Joel Soñora por Garayalde (VS); 42m. Thiago Nuss por Cabrera y Gastón Verón por Avalos (AJ)

Amonestados: Luciano Gómez, K. Mac Allister, Galarza (AJ)

Cancha: Diego Maradona. Arbitro: Fernando Rapallini. (Télam)