Una increíble e insólita situación se vivió en el encuentro que protagonizaron Defensores Unidos de Zárate y Argentino de Quilmes, ya que este último utilizó cuatro arqueros en lo que fue derrota por 4 a 1, en el marco de la decimoséptima jornada de la Primera B. El fútbol de ascenso de Argentina se cansó de nutrir a clubes de Primera División a lo largo de la historia y además, siempre dejan algunas "perlitas" como la que se vivió en la localidad Zárate, cuando el equipo quilmeño pasó a los libros por ser el primer club en utilizar cuatro porteros en un mismo encuentro. La última jornada de la tercera categoría del fútbol argentino no fue la mejor para Argentinos de Quilmes ya que luego de ir perdiendo por 2 a 1, la tarde se complicó aún más cuando Fernando Vijande, arquero del "Mate" se lesionó en el inicio del segundo tiempo. En ese momento, el entrenador Juan Carlos Kopriva, decidió enviar al campo de juego al portero suplente Sergio Meli, pero el ex Claypole vio la tarjeta roja por una falta fuera del área a Martín Giménez. Ya sin arqueros en el banco y con un futbolista menos, Nicolás Morro, defensor central, se calzó los guantes, el buzo y se paró bajo los tres palos, pero en solo 10 minutos Giménez y Luis Olivera aumentaron el marcador a un 4 a 1. Como el nuevo "portero" no tenía su mejor tarde, llegó el momento cumbre de la jornada atípica, el defensor Matías Ormart, que estaba de suplente, ingresó al campo y, por decisión del técnico, fue directo al arco, el cual defendió los últimos 15 minutos del pleito, no recibió goles y salvó a su equipo de recibir el quinto tanto en una buena acción. Este encuentro no es el primero en el que tengan que saltar al campo de juego cuatro arqueros distintos, aunque si tuvo la particularidad de que sean todos en el mismo equipo, ya que en siete ocasiones previas fueron dos por lado. En el campeonato de 1962, Julio Marchena y Héctor Cordero atajaron para Chacarita cuando enfrentó a Huracán que tuvo que utilizar a Juan Bertoldi y Juan Santos. Por su parte, en el Metropolitano de 1976: Carlos Buttice y Juan Tutino atajaron para Gimnasia y Esgrima La Plata en el choque frente a River que contó con la participación de Ubaldo "el Pato" Fillol y Ricardo Lazbal. En el Nacional de 1979: en Alianza de San Luis atajaron Miguel Lucero y Daniel Giacchi, mientras que en Independiente comenzó en el arco Esteban Pogany y luego ingreso Gustavo Moriconi. El Metropolitano de 1984: Walter Medina y Julio Balerio dieron el presente para Boca, mientras que Héctor Cannataro y Claudio Argueso hicieron los propio para Chacarita. Ocho años más tarde, en el Apertura de 1992, Carlos Silva y Rubén Cousillas sumaron minutos para Argentinos Juniors, mientras que en River lo hicieron Adolfo Zeoli y Osvaldo Sodero. En el Clausura de 1996: Enzo Noce y Javiel Lavallen atajaron para Gimnasia La Plata en el duelo ante Racing que tuvo que utilizar a Walter Cáceres y Albano Bizzarri. El último antecedente fue en el Torneo Final 2014, en el cual Esteban Conde y Gonzalo Marinelli defendieron el arco de Atlético Rafaela, mientras que Marcelo Barovero y Leandro Chichizola hicieron los propio en River

LG/KDV NA