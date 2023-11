Los argentinos Franco Baralle y Luciano González se destacaron esta noche en Minas Tennis Clube, que superó como visitante a Sao José, por 77-67, en partido válido por la etapa regular de la Liga Nacional de Básquetbol (NBB) de Brasil.

El cordobés Baralle, exbase de Atenas y Quimsa de Santiago del Estero, finalizó con una renta de 15 tantos (4-5 en dobles, 2-7 en triples, 1-2 en libres), 11 rebotes, 4 asistencias y un robo en 19 minutos.

Por su lado, el paranaense ‘Chuzito’ González, exescolta de Instituto de Córdoba, firmó un balance de 14 unidades (2-5 en dobles, 1-4 en triples, 7-8 en libres), 2 pases gol y un recupero en 32 minutos.

Mientras que el escolta santafesino Nicolás Copello (ex Instituto) terminó con un saldo de 8 tantos (3-4 en dobles, 0-3 en triples, 2-3 en libres), 2 rebotes, 2 asistencias y 2 robos en 24m. para el quinteto ganador.

En tanto, el base cordobés Diego Figueredo (ex Ferro, Argentino de Junín y La Unión de Formosa) concretó un registro de 7 puntos (2-6 en dobles, 1-6 en triples), 6 pases gol, 2 rebotes y un robo en 33m. para Sao José, mientras que el alero pampeano Leonardo Lema (ex Atenas) no sumó tantos, aunque sí dos rebotes y dos asistencias en 17m.

El armador juninense Facundo Corvalán (ex Bahía Basket) contribuyó con 24 tantos (3-5 en dobles, 4-7 en triples, 6-7 en libres), 4 rebotes, 2 asistencias y un robo en 34m. para Unifacisa, que cayó ante San Pablo, por 94-86. En el conjunto perdedor, el escolta entrerriano Matías Solanas (ex San Martín de Corrientes) culminó con un registro de 16 unidades (2-4 en dobles, 4-7 en triples), 3 pases gol, un rebote y un recupero en 24m., antes de irse eliminado por cinco faltas personales.

Además, Pato Basquete doblegó como visitante a Mogi, por 87-70. (Télam)