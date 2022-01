El mediocampista ofensivo argentino Nicolás Oroz convirtió hoy un tanto en la victoria que su equipo, Volos, obtuvo sobre Panathinaikos, por 3-1, por la fecha 17 de la Superliga de fútbol de Grecia, jaqueada por los contagios de coronavirus en los planteles.

El exjugador de Chacarita Juniors, de 27 años y oriundo de Villa Mercedes, cerró la cuenta para el equipo ganador, con una conquista al minuto 50 de la segunda mitad.

De esta manera, el volante surgido en las divisiones formativas de Racing Club consiguió su cuarto tanto en nueve partidos en su flamante equipo griego, al que arribó a mediados del 2021, procedente de Al Wasl (Emiratos Arabes Unidos).

En Panathinaikos, el descuento fue obra del atacante tucumano Sebastián Palacios (ex Independiente y Boca Juniors). El delantero anotó un penal a los 48m. del segundo período, según registró el sitio ‘Soccerway’.

En Volos, que reúne 18 puntos en la clasificación, también se desempeñaron el defensor Franco Ferrari (ex Mitre de Santiago del Estero), el volante Emiliano Purita (ex San Martín de Tucumán) y el extremo Julián Bartolo (ex Acassuso).

En Panathinaikos, que sigue con 26 unidades, el lateral derecho Facundo Sánchez (ex Estudiantes de La Plata) vio la tarjeta roja a los 45m. del primer período. En tanto, el mediapunta Lucas Villafáñez (ex CAI de Comodoro Rivadavia y Huracán) fue reemplazado a los 39m. de la segunda etapa.

En adelanto jugado el sábado, OFI Creta (con gol en contra de su valla del exdefensor de Huracán y Lanús, Rodrigo Erramuspe) igualó 1-1 con PAS Giannina.

Los demás encuentros fueron postergados por casos de COVID-19. De esta manera serán reprogramados los cotejos Aris Salónica-Atromitos, Ionikos-Apollon Smirnis, AEK Atenas-PAOK Salónica, Olympiakos-Asteras Trípolis y Panaitolikos-Lamia.

El único líder es Olympiakos con 42 puntos; escoltado por AEK Atenas con 33; mientras que PAOK Salónica está tercero con 28

(Télam)