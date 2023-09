Juan Miritello, argentino nacido en Junín y exdelantero de Defensa y Justicia, marcó un gol clave para el triunfo 2 a 1 de su equipo Asteras Trípolis sobre Volos, en un partido correspondiente a la quinta fecha de la Superliga de Grecia.

El atacante bonaerense, que también tuvo un paso por San Martín de Tucumán, convirtió a los 7 minutos del período inicial, según contempló un registro de 'Soccerway'.

La salida de Miritello del.'Halcón' de Florencio Varela a Asteras se dio en el último receso de invierno a préstamo por una temporada con un opción de compra por el 50 por ciento de la ficha.

En el mismo equipo de la ciudad de Tripolis se desempeñáron hoy Federico Alvarez (ex Quilmes), Julián Bartolo (ex Acassuso) y Juan Munafó. En Volos se alistaron Juan Manuel García (ex Huracán) y Facundo Bertoglio (ex Aldosivi de Mar del Plata).

Además, el líder Olympiakos, con el concurso del ex Vélez, Francisco Ortega, superó por 4-0 a Kifisia, que tuvo en sus filas al ex Unión de Santa Fe, Nicolás Andereggen.

Aris Salónica, con Franco Ferrari (ex Mitre de Santiago del Estero) y Jonathan Menéndez (ex Vélez), le ganó por 3-0 a Panaitolikos, que dirige el exDT de Lanús, Gabriel Schurrer, y que contó con las actuaciones de Franco Baldassarra (ex Platense), Facundo Pérez (ex Lanús), Pedro Silva Torrejón (ex Olimpo de Bahía Blanca) y Bruno Duarte (ex Defensa y Justicia).

PAS Giannina, con la participación del defensor Rodrigo Erramuspe (ex Huracán y Lanús), perdió como local ante PAOK Salónica, por 3-1.

Mañana, a partir de las 15.00 hora argentina, Panathinaikos recibirá a AEK Atenas, que orienta el DT bonaerense Matías Almeyda (ex River y Banfield).

Principales ubicaciones: Olympiakos 13 puntos; PAOK Salónica 10; Panathinaikos 9. (Télam)