Argentino de Rosario le ganó esta tarde a Deportivo Paraguayo por 2 a 1 en el partido que puso en marcha la vigésima fecha del torneo Clausura de la Primera D de fútbol y sigue en la punta.

El encuentro se jugó en el estadio José Martín Olaeta, en el barrio Sorrento de Rosario, y los goles del "Salaíto" los marcó Lucas Molina, en dos ocasiones, a los 13 minutos del primer tiempo y a los 18 del segundo; descontó para el conjunto "Guaraní" Maximliano Orellana, de tiro penal, a los 28 de la parte final.

Con esta victoria, Argentino de Rosario llegó a las 34 unidades y es líder; mientras que Deportivo Paraguayo se quedó con 18 puntos y comparte la última ubicación con Atlético Lugano y Juventud Unida.

La vigésima fecha se completará mañana, desde las 15.30, con este programa:

Club Mercedes vs. Centro Español, Central Ballester vs. El Porvenir, Sportivo Barracas vs. Defensores de

Cambaceres y Atlético Lugano vs. Deportivo Muñiz.

Tuvo fecha libre Juventud Unida

Posiciones: Argentino de Rosario 34 unidades; 2Centro Español 30; Sportivo Barracas 25; El Porvenir y Defensores de Cambaceres 24; Club Mercedes y Deportivo Muñiz 22; Central Ballester 19; y Atlético Lugano, Juventud Unida y Deportivo Paraguayo18. (Télam)