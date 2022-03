Dos entrenadores de fútbol femenino del club Argentino de Quilmes fueron echados de la institución tras ser denunciados por acosar a jugadoras de entre 14 y 16 años a través de mensajes de WhatsApp. "Desde la Comisión Directiva y Subcomisión de Fútbol Femenino de Argentino de Quilmes hemos recibido acusaciones con pruebas, de que los señores Omar Giménez, Dt sub 16, y Diego Giménez, Dt sub 14, han acosado mediante mensajes de texto a jugadoras de nuestra institución", señaló la entidad a través de un comunicado que difundió por las redes sociales. En el mismo, el club añadió: "Hemos realizado las acciones correspondientes, acompañando a las damnificadas a realizar la denuncia correspondiente y nos pusimos a disposición de las familias para afrontar este duro momento". "Se los ha expulsado de su cargo y tienen la entrada prohibida al club. Nos chocamos con una circunstancia que no esperábamos, pero estamos a la par de nuestras jugadoras para lo que necesiten. Seguiremos trabajando, creciendo, aprendiendo y mejorando por y para nuestro Fútbol Femenino", culminó el escrito. . Según se informó, la denuncia fue realizada por las madres de las menores, luego de que las jóvenes, jugadoras de las categorías sub 14 y sub 16, les mostraran los chats que mantuvieron durante semanas con los entrenadores ya que eran acosadas por WhatsApp por ambos técnicos. Uno de los entrenadores involucrados, Omar Giménez, es militante de Juntos por el Cambio en la agrupación encabezada por la concejal Elizabeth Virgilio y trabaja en el bloque de Cambiemos que responde a Martiniano Molina en la Cámara de Diputados. En tanto, trascendió que los hombres les pedían fotos, videos y mantenían llamadas con las adolescentes, quienes se negaron en más de una oportunidad, mientras que además los sujetos hacían referencia a la ropa que usaban en los entrenamientos y cómo se desempeñaban deportivamente las víctimas. KDV/FG/OM NA