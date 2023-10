Argentino de Merlo, que venció en su estadio a Argentino de Quilmes por 1 a 0, y Acassuso que empató como local frente a Los Andes 1 a 1, completaron el grupo equipos clasificados para el certamen reducido de la Primera B de fútbol, tras completarse esta tarde con siete partidos la decimoséptima y última fecha del torneo Clausura, que ya se había adjudicado Talleres de Remedios de Escalada.

Argentino de Merlo superó a Argentino de Quilmes por 1 a 0 en su estadio Juan Carlos Brieva, en la localidad homónima bonaerense, con gol de Cristian Barrios a los 12 minutos del segundo tiempo, para acceder con la victoria al torneo reducido por un posible segundo ascenso de categoría.

A su vez, Acassuso igualó como local en la cancha de Deportivo Armenio contra Los Andes 1 a 1 y también se clasificó para el torneo reducido. Lucas Quiroga Pérez abrió el marcador para el "Quemero", a los 4 minutos del período inicial; mientras que Cristián Maidana, a los 9 de la segunda etapa, igualó para el "Milrayitas" de Lomas de Zamora.

Tanto Argentino de Merlo como Acassuso, desplazaron de la zona de clasificación a Sportivo Dock Sud, que había llegado a la fecha dentro del grupo de equipos que accedían al reducido y se quedó afuera al caer en su estadio ante Deportivo Merlo por 2 a 1.

Diego Aguirre (6m. PT) y Gaspar Iñíguez (17m PT) adelantaron por dos al "Charro" de Merlo, al tiempo que descontó para el "Docke" Rodrigo Godoy (27m. PT).

Por su parte, Talleres de Remedios de Escalada, que ya se había adjudicado el Clausura hace una fechas, igualó en su estadio 0 a 0 frente a Deportivo Armenio.

El resto de los resultados de última jornada del torneo Clausura fueron los siguientes:

Sacachispas 2 (Javier Arias -2-) - Villa San Carlos 1 (Pablo Miranda), Fénix 1 (Nicolás Molina) - Colegiales 1 (Alan Abregú), en el estadio de Almagro, y Cañuelas 0 - Comunicaciones 1 (Ivo Constantino).

La decimoséptima y última fecha del Clausura había comenzado el sábado pasado con empate 2 a 2 entre UAI Urquiza e Ituzaingó, que ya había descendido a la Primera C.

Tuvo fecha libre San Miguel.

Los equipos clasificados para el reducido son Argentino de Quilmes, Los Andes, Comunicaciones, Deportivo Armenio, Argentino de Merlo y Acassuso.

San Miguel, ganador del torneo Apertura, y Talleres de Remedios de Escalada, vencedor del Clausura, se medirán por la final, cruce que definirá al campeón de la temporada y que además determinará el ascenso a la Primera Nacional para la próxima temporada.

La final se llevará a cabo en partidos de ida y vuelta, primero en la cancha de Talleres (58 unidades) y segundo en el estadio de San Miguel (60 puntos), que concluyó arriba en la tabla general de la temporada.

Si al término del segundo encuentro, la final sigue igualada en puntos y goles, se jugará un tiempo suplementario de 30 minutos y, si al cabo de los mismos aún persiste el empate, el ascenso a la Primera Nacional se definirá con tiros desde el punto del penal.

Por otra parte, los equipos ubicados entre el tercero y el octavo puesto de la tabla general jugarán un torneo reducido por un posible ascenso a la Primera Nacional.

El ganador del certamen reducido jugará un cotejo ante el segundo del torneo Federal A, cruce del que saldrá el tercer equipo que promocione para Primera Nacional en la próxima temporada.

En el torneo reducido de la Primera B jugarán el tercero de la tabla general contra el octavo, el cuarto ante el séptimo y el quinto frente al sexto, también a partidos de ida y vuelta, y primero en el estadio del equipo mejor ubicado a lo largo de la temporada.

Los triunfadores de los tres cruces pasarán a las semifinales, instancia en la que se sumará el perdedor de la final por el ascenso entre San Miguel y Talleres, ordenándose nuevamente por tabla general.

Los cruces de la primera fase del reducido serán:

Argentino de Quilmes (tercero) vs. Acassuso (octavo), Los Andes (Cuarto) vs. Argentino de Merlo (séptimo) y Comunicaciones (quinto) vs. Deportivo Armenio (sexto).

Posiciones del torneo Clausura: Talleres de Remedios de Escalada 37 unidades; San Miguel y Argentino de Quilmes 30; Deportivo Armenio25; Los Andes24; Colegiales23; Deportivo Merlo 22; Comunicaciones 21; Acassuso y Argentino de Merlo 20; UAI Urquiza 19; Fénix 18; Cañuelas16; Villa San Carlos 15; Sportivo Dock Sud 14; Sacachispas 13; e Ituzaingó 12.

Posiciones general de la temporada 2023: San Miguel(+) 60 puntos; Talleres (+) 58; Argentino de Quilmes (x) 49; Los Andes (x) y Comunicaciones (x) 48; Deportivo Armenio (x) 46; Argentino de Merlo (x) y Acassuso (x) 44; Dock Sud 42; Fénix 39; Colegiales 38; Villa San Carlos 37; UAI Urquiza y Sacachispas 36; Deportivo Merlo 35; Cañuelas 32; e Ituzaingó (-) 29.

(+) Juegan por el ascenso a la Primera Nacional.

(x) Juegan por el torneo reducido.

(-) Descendió a la Primera C. (Télam)