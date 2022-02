El argentino Joaquín De la Vega Mendía resultó una de las piezas destacadas de la primera jornada de la Major League Rugby (MLR) de los Estados Unidos, al brindar un considerable aporte a la victoria de su equipo Atlanta ante Old Glory, por 55-22.

El apertura, de 23 años y exjugador del Hindú Club, anotó 25 tantos, con un try apoyado en el ingoal adversario, más 20 puntos conseguidos con el pie (siete conversiones y dos penales).

El wing Julián Domínguez (ex Pucará) anotó un try para Austin Gilgronis, que derrotó claramente a Dallas Jackals (jugó el tercera línea cordobés Conrado Roura, ex Palermo Bajo) por 43-7

Además, Houston Sabercats, con los concursos de Juan Pablo Zeiss y Nicolás Solveyra, le ganó al último campeón, Los Angeles Giltinis, por 23-11. Por su parte, el centro Juan Cappiello resultó titular en el New Orleans, que perdió como local ante New England, por 24-13. (Télam)