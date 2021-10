El argentino Nicolás Casalánguida resultó nominado como “entrenador del año” en la Liga Nacional de Básquetbol de México (LNBP), a partir del trabajo que viene desarrollando en Fuerza Regia de Monterrey, equipo protagonista en esta edición 2021 del torneo.

El técnico chubutense, de 42 años, fue elegido en una votación que incluyó participaciones de colegas, prensa especializada y público en general, además de dirigentes de la organización.

El exDT de Gimnasia de Comodoro Rivadavia y Regatas Corrientes, entre otros clubes, concretó una muy buena campaña en el período 2020 con Aguacateros de Michoacán, entidad a la que clasificó finalista del certamen.

Fuerza Regia, que quedó segundo en la división Este de la competencia con un registro 10-8, cayó en la noche del domingo ante Astros de Jalisco, por 103-73

En el quinteto de Monterrey que dirige Casalánguida no actuaron por sendas lesiones ni el base porteño Cristian Cortés (ex Obras Basket) ni el ala pivote marplatense Facundo Piñero (ex San Lorenzo).

En tanto, Panteras de Aguascalientes, el conjunto que orienta el DT bahiense Sebastián Ginóbili (ex Instituto de Córdoba), perdió ante Libertadores de Querétaro, por 96-87

En el quinteto perdedor, el base cordobés Jonatan Machuca (ex San Martín de Corrientes) colaboró con 5 tantos, 7 rebotes y una asistencia en 27m., según contempló el sitio oficial de la organización.

Mientras tanto, Soles de Mexicali, con una regular performance del interno nacionalizado argentino Daniel Amigo (8 puntos y una asistencia en 11m.), le ganó a Abejas de León, por 94-85

Otros marcadores: Halcones de Xalapa 78-Dorados de Chihuahua 73; Plateros de Fresnillo 108 (el técnico es el rosarino Juan José Pidal)-Leñadores de Durango 72 (con el entrenador entrerriano Sebastián Sucarrat). (Télam)